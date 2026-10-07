Con il Grand Prix of Italy a Olbia ritorna il Mondiale 

Olbia è di nuovo pronta per ospitare i campioni delle moto d’acqua, con il Regione Sardegna Grand Prix of Italy che si svolgerà da mercoledì prossimo a domenica 18. Dopo il successo degli anni precedenti, il Mondiale Aquabike fa quindi di nuovo tappa nel Golfo per il secondo round della stagione del Campionato Mondiale Uim-Abp Aquabike Class Pro Circuit. Un’edizione molto sentita e di prestigio, dove i vincitori delle categorie Ski GP2, Ski GP3, Ski GP4, Runabout GP2, Runabout GP4 e Runabout GP4 Ladies saranno incoronati Campioni del Mondo in quanto per loro è l’unico appuntamento della stagione iridata. Per le categorie GP1, invece, si tratta di una nuova occasione per conquistare punti nella corsa al titolo.

A Olbia si comincia mercoledì 14 con l’apertura del paddock, mentre giovedì 15 sarà il giorno dedicato alle operazioni di registrazione dei piloti (dalle 9 alle 18). In acqua il via è previsto per le 9 di venerdì 16, con le sessioni di prove libere. A seguire le qualifiche per la Pole Position e, alle 16.45, chiusura con le prime Moto 1. Il giorno successivo, dalle 9.30, le prime Moto 1 delle categorie rimanenti e dalle 13.30 le Moto 2 di tutte le categorie. Nel tardo pomeriggio la prima gara di Freestyle, poco prima del tramonto. Il gran finale è domenica 18: alle 9.30 un’ora di prove libere per le categorie GP1, poi le Moto 3 a partire dalle 10.30. Le gare proseguiranno per tutta la giornata, fino alle 18, al termine è prevista la cerimonia di premiazione.

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