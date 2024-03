«Con il Genoa gara difficile» 

Milano. «Sarà una partita dura e difficile». Simone Inzaghi avverte la sua Inter: non bisogna aspettarsi una passeggiata oggi (ore 20.45) contro il Genoa. I nerazzurri arrivano da quattro partite di fila con quattro gol segnati in campionato, ma con i rossoblù il tecnico interista si aspetta tutt’altra partita. «Il Genoa è un’ottima squadra, ha 33 punti, stanno facendo un buon campionato. Nelle ultime 12 gare credo abbiano perso solo con l’Atalanta nei minuti finali, quindi è una squadra in condizione che dovremmo affrontare con tanta concentrazione - le parole di Inzaghi -. Occupa molto bene il campo, fa le due fasi. Bisognerà avere una grandissima concentrazione, essere puliti tecnicamente cercando di sviluppare il nostro gioco».

Nonostante il divario in classifica, Inzaghi sa che per chiudere la corsa scudetto non bisogna fermarsi: «Che parola userei per questo avvio di 2024? Direi “continuare”. Abbiamo fatto questi due mesi nel migliore dei modi ma sappiamo che sarà una partita molto difficile, ne arriveranno tantissime altre ma dovremmo continuare a giocare in questo modo con corsa, aggressività e determinazione», ha proseguito il tecnico nerazzurro. Che spiega anche come ci sarà qualche modifica nella formazione: «Ci saranno dei cambiamenti, delle rotazioni. Ho la fortuna di avere i ragazzi a disposizione, qualcuno purtroppo mancherà ma abbiamo visto che giocando così tanto qualche giocatore non sempre ce l’hai disponibile. Tutti quelli che sono stati impiegati però mi hanno dato ottime risposte», ha concluso Inzaghi. Mancheranno anche lo squalificato Bastoni e l’infortunato Calhanoglu. Acerbi e Frattesi sono tornati a disposizione, così come Thuram, ma nessuno dei tre inizierà dal primo minuto. Al posto dello squalificato Bastoni in difesa ci sarà Carlos Augusto, affiancato da De Vrij e Pavard, mentre a centrocampo si rivedrà il trio Barella, Asllani e Mkhitaryan, Dumfries prenderà il posto di Darmian sulla fascia destra (a sinistra Dimarco). In attacco infine Sanchez è in pole position rispetto ad Arnautovic accanto a Lautaro Martinez.

