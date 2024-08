Con il fucile da pesca a Porto Giunco: turisti sanzionati 

Giocavano con un piccolo fucile da pesca subacqueo nell’acqua di Porto Giunco, poco distanti dai bagnanti. Pesca con la fiocina che è assolutamente vietata, la spiaggia infatti ricade all’interno dell’Area marina protetta di Capo Carbonara. A nulla sono valsi i richiami delle persone presenti nei confronti di un gruppo di turisti di Vicenza, tutti di giovane età. Ragazzi che, anziché smetterla, hanno reagito in maniera maleducata e arrogante. A quel punto è intervenuta una pattuglia del nucleo della polizia ambientale, appositamente istituita quest’anno per intensificare i controlli in spiaggia e coordinata, come l’intero corpo, dal comandante Pier Luigi Casu. Gli agenti hanno subito identificato i turisti, sequestrato il fucile ed elevato una sanzione di 344 euro.

L’episodio è accaduto martedì, attorno alle 19 e non è il primo del genere. La maggior parte delle volte, infatti, grazie proprio alle pattuglie della polizia ambientale presenti lungo le spiagge, gli incivili vengono subito riportate all’ordine. Nei giorni scorsi il gruppo di minoranza ha segnalato più di un episodio da attribuire ai turisti-cafoni: fra i tanti lo scorrazzare con una moto d’acqua sempre all’interno dell’Area marina protetta, accampamenti selvaggi nella spiaggia di Simius e rifiuti abbandonati, in particolare nei pressi della roccia della tartaruga (spiaggia del Riso). Complicato, insomma, tenere testa alle decine di migliaia di persone (fra le quali, appunto, c’è una fisiologica percentuale di maleducati) che fra luglio e agosto invadono il paradiso di Villasimius.

