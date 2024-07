con il fip platinum sardegna e gli europei tutti i grandi campioni a monte urpinu 

Torna il grande padel internazionale al Tennis Club Cagliari, con due appuntamenti che proporranno ogni giorno sino a sabato 27 tantissimi big della disciplina. Ieri è scattata la nuova edizione del Fip Platinum Sardegna, che andrà avanti sino alle finali di sabato sera. Poi, da lunedì prossimo al 27, la tredicesima edizione degli Europei.

Fip Platinum Sardegna

Il big assoluto di questa settimana a Monte Urpinu è senza dubbio la leggenda Fernando Belasteguín. L'argentino, numero 9 al mondo, in coppia con lo spagnolo Javier Garrido (11°), è professionista da trent'anni e a lungo è stato in testa al ranking: di recente ha annunciato che si ritirerà a fine 2024, a 45 anni. Fra le donne tre delle prime otto coppie al mondo: teste di serie numero 1 Virginia Riera (14ª nel ranking) e Carmen Goenaga García (25ª), tra le italiane la più attesa è è Carolina Orsi (con la spagnola Nuria Rodríguez, teste di serie numero 5). Ieri per il Fip Platinum Sardegna prime partite con le qualificazioni, proseguiranno anche oggi a partire dalle 10. Tabellone principale da domani: 32 coppie sia fra gli uomini sia fra le donne, di cui 26 qualificate per ranking più 4 dalle qualificazioni e 2 wild card. Il montepremi è di 120.000 euro, equamente diviso tra maschile e femminile, con 6.000 euro a testa per chi vincerà il torneo e 3.300 per i finalisti. Sono previsti anche 250 punti ranking a testa per i vincitori e 150 per i finalisti.

Campionati europei

Il grande evento a squadre della prossima settimana vedrà ai nastri di partenza 16 nazionali. Negli uomini, in ordine di ranking, presenti Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Olanda, Finlandia, Portogallo, Svizzera, Monaco, Croazia, Ungheria e Austria. Per le donne Spagna, Francia, Italia, Svezia, Belgio, Danimarca, Olanda, Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Estonia, Lituania, Svizzera, Polonia, Portogallo e Ungheria. Domenica cerimonia di apertura e sorteggio dei gironi, che si svolgeranno da lunedì a mercoledì. Quindi giovedì la fase a eliminazione diretta con i quarti, seguiti dalle semifinali venerdì e le finali sabato. Favoritissima, in entrambi i tabelloni, la Spagna.

