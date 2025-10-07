Con il Fai alla scoperta dei segreti della Diocesi 

Giornate Fai d'Autunno alla scoperta dei tesori della diocesi d'Ogliastra. La manifestazione, a carattere nazionale con oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici.

In Ogliastra il gruppo Fai organizza domenica 12 ottobre una giornata all'insegna della storia e della cultura. Nel museo diocesano sarà possibile ammirare le suppellettili liturgiche e i ricordi della vita culturale e religiosa della diocesi. In mostra oggetti provenienti dal territorio ogliastrino, tra cui pezzi di argenteria di uso liturgico e domestico, preziosi paramenti antichi con artistici ricami, documenti di interesse storico, una collezione di monete e di medaglie, amuleti e rosari sardi, registri parrocchiali, libri rari.

Sarà inoltre esposto un bellissimo reliquiario d'argento a forma di cuore. Il gioiello rinvenuto nel lontano 1955, in occasione dei lavori di restauro della chiesetta preromanica di Santa Maria Navarrese dedicata alla Beata Vergine Assunta, è annoverabile a una bottega araba e databile al XI secolo. Al suo interno custodisce alcuni frammenti di cui non si conosce l'origine.

Le visite guidate, a cura degli appassionati alunni delle classi IV e V, si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA