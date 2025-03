«Con il diabete niente è vietato» 

«Vivere una vita normale con il diabete si può» È questo il messaggio che Carlo Cancelleri, 58 anni, presidente dell’Associazione Bambini con Diabete, vuole trasmettere alla comunità di Capoterra attraverso iniziative come 'Il diabete in pizzeria'. iri la prima giornata in un locale di Frutti d’Oro ha coinvolto oltre venti ragazzi delle scuole superiori. L’iniziativa proseguirà il 5 aprile, il 10 maggio e il 24 maggio, ci saranno anche bambini delle medie, delle elementari e delle materne.

Guidati dai pizzaioli e dai medici Carlo Ripoli e Rossella Ricciardi, i ragazzi hanno imparato a calcolare i carboidrati dell’impasto e a gestire correttamente i tempi per l’insulina. «Questi momenti sono fondamentali» spiega Cancelleri. «So quanto il diabete possa far sentire soli, ma con il giusto supporto tutto è possibile». Anche il titolare della pizzeria, Andrea Caria, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: «Noi ristoratori dobbiamo adattarci alle esigenze di tutti. Garantiamo tempistiche precise per evitare problemi con la somministrazione dell’insulina. È importante che i ragazzi sappiano che anche nei locali possono sentirsi accolti e compresi».

«Si può vivere normalmente con il diabete, basta qualche accorgimento» afferma Carlo Ripoli, primario di diabetologia pediatrica del Microcitemico. «Questi incontri hanno un valore sociale: i ragazzi si sentono meno soli e trascorrono momenti di svago fuori dagli ospedali». Anche la dottoressa Rossella Ricciardi sottolinea l’importanza di combattere i pregiudizi: «Si può fare sport, mangiare dolci, persino diventare piloti di aerei. Il diabete non è un limite, solo un aspetto da gestire con consapevolezza. Spesso chi è affetto da questa malattia è vittima di luoghi comuni e pregiudizi che generano inutili timori. Con le giuste conoscenze si può vivere una vita piena e soddisfacente».

A Capoterra il diabete è un fenomeno in aumento e l’amministrazione comunale è in prima linea per affrontarlo. «Siamo stati tra i primi a introdurre il medico a scuola per i bambini con diabete» afferma il sindaco Beniamino Garau. «Associazioni come questa sono fondamentali per creare una rete di supporto. Oggi abbiamo dimostrato che si può fare tutto, anche condividere una pizza senza esclusioni, e che la società deve essere pronta ad accogliere tutti senza barriere».

