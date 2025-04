Con il concerto dei Nomadi esplode la Sagra degli agrumi 

Con l’apertura di tutte e dieci la pratzas, le case campidanesi con degustazione di pietanza tipiche e concerti musicali, entra nel vivo la Sagra degli agrumi di Muravera. L’appuntamento clou di oggi è il concerto dei Nomadi in piazza Europa a partire dalla 21.30. Nel pomeriggio apertura della Casa dei candelai e balli sardi in piazza Sant’Antonio. Ricchissimo il programma del sabato. Alle 10 gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (viale Rinascita) inaugureranno un murale che hanno realizzato al maestro Stefano Pani. Sempre alle 10 in piazza Europa memorial “Ispettore Dino Secci”.Nel pomeriggio “Passeggiata per la vita” fra gli agrumeti a cura dell’Aido, poi laboratorio di degustazione di birra artigianale e esibizione delle associazioni sportive del territorio.

