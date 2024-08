Con il Como ci sarà Viola  

Tornerà ad allenarsi domani pomeriggio il Cagliari, per cominciare a puntare la gara col Como. Alla Domus si giocherà lunedì alle 18.30: dopo il buon pareggio domenica con la Roma, Davide Nicola ha dato due giorni completi di riposo. Osservato speciale alla ripresa Nicolas Viola: è atteso che in settimana torni in gruppo, come anticipato dal tecnico, e possa essere disponibile per la prima volta in stagione. Torna dalla squalifica Yerry Mina, che aveva saltato anche la Coppa Italia perché appena rientrato dalle vacanze dopo gli impegni prolungati con la Colombia. Per lui, come per José Luis Palomino, sarà una settimana utile per migliorare ulteriormente la condizione e farlo con la tranquillità delle buone indicazioni date domenica dal terzetto difensivo. Ancora da monitorare Nadir Zortea.

I biglietti

Da oggi parte la vendita biglietti per Cagliari-Como, dopo i 16.261 spettatori con la Roma. Sarà possibile acquistare i tagliandi (pochi) su TicketOne, il Ticket Service di piazza L'Unione Sarda e alcune rivendite autorizzate.