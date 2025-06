Con il Club Austen arrivano Gazzola, Calandrone e Perri 

Dieci candeline per Dicembre letterario, festival ideato e curato dal Club Jane Austen: si festeggia con una anteprima estiva, da mercoledì prossimo 25 giugno al 5 settembre, con nove appuntamenti. Anche per celebrare i 250 anni dalla nascita della scrittrice di “Orgoglio e pregiudizio”. Il tema di questa edizione è "Abitare i libri, abitare i luoghi, abitare il tempo".

Si parte a Villacidro mercoledì 25 con Enrico Pandiani con “Rimorsi”, Rizzoli. A seguire Maria Francesca Chiappe che il 4 luglio a Ussaramanna presenterà “Uguale per tutti”, Castelvecchi. Il giorno dopo, 5 luglio, il viaggio letterario prosegue a Sassari con Maria Grazia Calandrone. A Cagliari invece lo spettacolo “Sei per Austen” il 13 luglio al Teatro Doglio. Il 17 luglio a Baradili spazio a “La levatrice” (Nord) di Bibbiana Cau. Il 18 e 19 doppio appuntamento a Cagliari (Teatro Doglio) e Sanluri con Alessia Gazzola e la saga di Miss Bee per Longanesi. A Galtellì sarà Marilù Oliva a parlare della “Bibbia raccontata dalle donne”. A Nuoro invece Piergiorgio Pulixi il 27 agosto con il libro fresco di stampa “L’uomo dagli occhi tristi”, Rizzoli. Sempre a Nuoro, si chiude l'anteprima del festival il 5 settembre con Maria Pierri con “Gotico Salentino”, Einaudi. «Il festival - spiega la direttrice artistica, Giuditta Sireus - è stato immaginato e costruito per rispondere al tema scelto: i libri sono gli strumenti dai quali partiamo, le ambientazioni sono gli spazi scelti con cura, luoghi familiari che raccontano e allo stesso tempo accolgono in un abbraccio gli spettatori».

