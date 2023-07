Con il calendario prende il via la nuova stagione 

È pronto ad alzarsi il sipario sulla Serie A 2023/24: oggi alle 12 (in diretta su Dazn) saranno sorteggiati i calendari del nuovo campionato, che partirà il 20 agosto (più probabilmente il 19 con i primi anticipi) e si concluderà il 26 maggio prima di lasciare spazio agli Europei che si giocheranno in Germania.

Gli obblighi

Diverse le novità previste per stilare il quadro delle 380 partite del torneo, ma anche diverse conferme a partire dalla decisione di utilizzare il calendario asimmetrico: la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa da quella del girone di ritorno. Gli accoppiamenti saranno stabiliti attraverso un algoritmo che si baserà su una serie di «criteri e vincoli che consentono di prestare attenzione alle esigenze dei Comuni e al bilanciamento di alcuni grandi eventi che possono avere un impatto sul campionato», ha spiegato Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega.

Alcuni esempi: non potranno esserci più di due incontri consecutivi in casa e/o in trasferta a girone per ciascuna squadra; è obbligatoria l’alternanza delle gare in casa e in trasferta per Empoli e Fiorentina, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Napoli e Salernitana; nella prima, seconda e 38esima giornata, nel turno infrasettimanale alla sesta giornata, nella giornata che lo precede (la quinta) e nella giornata precedente alla Supercoppa italiana (la 19esima) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non saranno possibili così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano.

Europa e stracittadine

Tutti i derby dovranno svolgersi in giornate differenti, mentre le squadre che partecipano alle coppe europee non potranno incontrarsi nelle giornate comprese tra i due turni delle competizioni Uefa (25esima, 28esima, 32esima e 35esima giornata). Ci sarà soltanto un turno infrasettimanale (mercoledì 27 settembre), le altre 37 giornate si disputeranno nel weekend. Quattro le soste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre, il 24 marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA