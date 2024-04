Con i volontari del Servizio civile a caccia dei segreti della città 

In tanti vivono a Cagliari ma non conoscono abbastanza la loro città. Per questo ci sono decine di iniziative che hanno lo scopo di approfondire i segreti di un territorio ricco di storia.

L’ultima è delle Acli e lo scopo è proprio quello di favorire la conoscenza e incoraggiare momenti di socializzazione e condivisione tra generazioni e tra culture. La sede cittadina dell’Associazione cristiana lavoratori Italiani ha coinvolto i volontari del Servizio Civile in due progetti chiamati “La diversità come ricchezza” e “Turismo 4all”. Durante la prima tappa, prevista per il 10 maggio, i volontari accompagneranno i partecipanti in visita ai quartieri storici di Marina e Stampace.

L'attività è promossa nell’ambito dei due progetti del servizio civile universale delle Acli Provinciali di Cagliari in collaborazione con Crei Acli Sardegna, Ipsia Sardegna, Fap Acli Cagliari, Bene Comune Sardegna e Giovani delle Acli di Cagliari.

A Stampace, le principali attrazioni visitate saranno la chiesa di San Michele, per molti la più bella chiesa barocca di Cagliari, la chiesetta di Sant’Efisio, l’Anfiteatro romano e l’Orto Botanico. Nel quartiere storico di Marina, si scoprirà la Cagliari sotterranea, a partire dall’area archeologica di Sant’Eulalia che si estende per oltre 900 metri quadrati, sotto l'omonima chiesa. È in previsione una seconda tappa, la cui data sarà indicata in seguito, che avrà come meta i quartieri di Villanova e Castello. La partecipazione è aperta a tutti, con priorità per stranieri e over 60. Per maggiori dettagli e iscrizioni chiamare il numero 07043039 o scrivere a acliprovincialicagliari@gmail.com.

