Con i soldi risparmiati per la Tari un aiuto a chi non può pagarla 

Nuove risorse per aiutare famiglie e imprenditori in difficoltà nel pagamento della tassa sui rifiuti. Centoquarantamila euro per la precisione, fondi rimasti dal tesoretto stanziato alcuni mesi fa dal Comune come premialità Tari per quest’anno - mezzo milione in tutto, ricavato dall’avanzo di amministrazione - che però è stato utilizzato solo in parte. Le risorse rimaste in cassa sono state inserite nell’ultima variazione di assestamento del bilancio votata in Consiglio comunale, in attesa della manovra finanziaria di previsione che approderà nell’aula di via Porcu prima di Natale. “Avendo realizzato economie sui 500mila euro previsti per le premialità Tari 2023 per chi fosse stato in regola coi pagamenti”, ha annunciato il vicesindaco con delega al Bilancio Tore Sanna in Consiglio, “abbiamo deciso di destinare gli avanzi pari a 142 mila euro a famiglie e soggetti in difficoltà che oggettivamente si trovino impossibilitati a far fronte al pagamento del tributo comunale sui rifiuti”. La ripartizione verrà decisa a breve, insieme ai requisiti richiesti per i beneficiari quartesi, a partire dall’attestazione di redditi che certificano la difficoltà nel pagare il tributo comunale.

