Con i soldi dell’autovelox nuovo asfalto e buche chiuse 

Pulizia e sfalcio delle aree verdi, sistemazione delle buche stradali e pavimentazione dei marciapiedi: il Comune investe sul decoro e la sicurezza delle proprie strade e piazze. È questo il senso del progetto triennale, da circa 250 mila euro l’anno, finanziato con i fondi delle sanzioni dell’autovelox fisso al chilometro 19 della Statale 131. Il Municipio respinge l’accusa di voler fare cassa con le multe dell’occhio elettronico e ribadisce “l’obiettivo di mantenere continuamente il decoro urbano dell’intero centro abitato, e la sicurezza». Gianluca Lampis, vicesindaco, è più preciso. «Il progetto approvato in Giunta riguarda il servizio triennale di gestione del verde pubblico e manutenzione ordinaria della viabilità nel centro urbano del Comune. Si tratta di un importante investimento, circa 250 mila euro all'anno, finanziato completamente da risorse provenienti dal Codice della strada, che prevede inoltre un servizio 24 ore su 24 per prestazioni di urgenza su situazioni imprevedibili come incidenti, allerta meteo, caduta d'alberi».

L’esecutivo presieduto dalla sindaca Luisa Murru prosegue quindi sulla strada della sicurezza. E dopo i corsi di educazione stradale per gli scolari, l’attenzione torna sulla viabilità. Ancora Lampis: «È un progetto fortemente voluto dall'amministrazione che si pone come obiettivo di mantenere continuamente un ottimo decoro del verde pubblico nelle aree di proprietà comunale, e una costante sicurezza della viabilità». (ig. pil.)

