Con i soldi dei tifosi le casse si riempirono e Gigi restò rossoblù 

Siamo nel giugno 1967. Il Cagliari sogna di fare le cose in grande e ha fra le mani uno straordinario calciatore, il ventiduenne Gigi Riva, che è già uno degli uomini più contesi del calciomercato. Il campionato è appena finito e il presidente Enrico Rocca si rende conto che il bilancio societario non gli permetterebbe di reggere il peso delle offerte dei grandi club del Continente. In società, qualcuno propende per effettuare cessioni, intaccando – come scrisse L’Unione Sarda in quei giorni – «la formazione base rososblù». Rocca non ci sta, si dimette e nel contempo lancia una sottoscrizione popolare per consentire alla casse societarie di gonfiarsi, senza andare a mendicare fondi regionali o ulteriori aiuti alle banche. Le azioni costano diecimila lire l’una: «Con trentamila lire si pagava l’affitto», racconta Tiziana Cardia, figlia di Bruno, allora trentunenne, uno degli eroi silenziosi che consentirono con la loro generosità di preservare il futuro Rombo di tuono da possibili cambi di casacca.

La storia

Il 20 giugno 1967, un giorno prima che scadesse il termine per questa colossale raccolta fondi in salsa rossoblù, Bruno Cardia entra in azione. È titolare del bar in via Pergolesi, a pochi metri da Largo Gennari. Il locale è frequentato dai calciatori che hanno la foresteria poco distante. Pochi mesi prima, Riva aveva perfino regalato una maglia (quella bianca con la banda trasversale rossoblù) a Bruno, con relativa dedica, ancora gelosamente conservata dalla signora Lucina fra i ricordi di famiglia.

Cardia si presenta al Banco di Sardegna e sottoscrive un’azione, diecimila lire, a favore della Cagliari Spa. L’azionariato è un trionfo, come titola L’Unione Sarda del giorno dopo: in pochi giorno la società ha raccolto 157 milioni di lire, Riva non si tocca e con lui il resto dell’organico. Rocca torna in sella, acclamato dal consiglio di amministrazione, e il resto della storia lo conoscono più o meno tutti.

La famiglia

«Mio padre, tifoso sfegatato del Cagliari, è mancato dodici anni fa», racconta la figlia Tiziana, «la morte di Gigi Riva per noi è stata un duro colpo, soprattutto per mia madre, che ha pianto tantissimo e che ha nel suo cuore tutti i ricordi dell’epoca». Fra i cimeli, da un cassetto in questi giorni è spuntata questa straordinaria ricevuta – nella foto qui sopra – che testimonia il sacrificio che fece Bruno Cardia per la sua squadra del cuore: «In sostanza, il Cagliari aveva bisogno di soldi e la società puntò sui tifosi per poter trattenere Riva». Il bar di via Pergolesi era una sorta di Cagliari Club dove però i giocatori li potevi vedere dal vivo: «Si vendevano, e anche molto bene, i biglietti per le partite all’Amsicora». Al fratello di Bruno, è legato un altro pezzo di scudetto, perché per oltre trent’anni Mario Brugnera ha lavorato come agente alla Cardia Assicurazioni, che aveva la sede poco lontano. «Mia madre in questi giorni è molto abbattuta, la morte di Gigi è stata un duro colpo, con Riva se ne va un altro pezzo della sua giovinezza. Oggi la nostra speranza è che mio padre incontri il suo vecchio amico Gigi e possano riabbracciarsi».

