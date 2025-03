Con i rossoblù il primo di tre scontri diretti per i brianzoli  

Non sarà l’ultima spiaggia per il Monza domenica contro il Cagliari nel lunch match della trentesima giornata, ma la situazione dei brianzoli è decisamente drammatica, con un piede ormai in Serie B.

Si trovano, infatti, in fondo alla classifica, soli soletti, con appena 15 punti. Un crollo pazzesco. Ieri, una favola iniziata col sogno di Silvio Berlusconi di portare il club nell’Olimpo del calcio; oggi, una crisi senza fine che vede la squadra sprofondare con sole 2 vittorie in campionato, 18 sconfitte e 9 pareggi, una retrocessione all’orizzonte con tagli di risorse, un budget di mercato fortemente ridimensionato (a gennaio è prevalsa la scelta di puntare su acquisti low-cost tra parametri zero e prestiti) infine una possibile cessione della società. Dopo l’infelice parentesi con l’allenatore Bocchetti (durata sette giornate), la decisione di richiamare Nesta il 10 febbraio. Con il suo ritorno il Monza ha ottenuto 2 punti in 5 partite. Poco, troppo poco per rilanciarsi. Dopo il Cagliari, il Monza avrà altri due scontri diretti decisivi, contro Como e Venezia.

Dal campo

Stagione finita per il capitano Pessina appena operato per una lesione del bicipite femorale. Sono da valutare invece le condizioni dell’ex Carboni e di Caldirola. Entrambi i difensori potrebbero recuperare per il match alla Unipol Domus, verranno monitorati giorno per giorno dallo staff medico. Più difficile, invece, l’impiego di Sensi, colpito da uno stiramento alla coscia.

