Con i “reduci” l’allenamento col Carbonia 

Un allenamento, più che una partitella, con Claudio Ranieri e il suo staff che hanno dovuto pescare tra i reduci – i non nazionali – e nella formazione Primavera di Fabio Pisacane per trovare undici giocatori da schierare contro il Carbonia. Ieri ad Asseminello è finita 5-0, ma la notizia più importante di un pomeriggio senza grandi spunti è il recupero di Leonardo Pavoletti, uscito per un fastidio muscolare con l'Inter e già costretto a saltare la sfortunata trasferta di Bologna. Il capitano ha spazzato via tutti i dubbi, giocando il primo tempo (di trenta minuti) e segnando anche la rete del provvisorio 4-0.

Squadra a metà

Dieci giocatori fuori con le rispettive nazionali, ma non solo. A bordo campo si sono allenati Marco Mancosu, che spera di tornare in gruppo in tempo per la gara con l'Udinese, Alberto Dossena e Jacopo Desogus, solo palestra per Ibrahim Sulemana, come lavoro di scarico. E out anche gli acciaccati Andrea Petagna, Elio Capradossi e Gaston Pereiro. Così Ranieri ha puntato su un modulo 4-4-2 con Scuffet in porta, Zappa, Goldaniga, Augello e Azzi in difesa, Di Pardo, Deiola, Viola e Jankto in mezzo e, davanti, il ritrovato Pavoletti e il giovane zambiano della Primavera Kingstone. Sono arrivati quattro gol (Di Pardo, Deiola, Kingstone e Pavoletti), una traversa a testa per Viola e Pavoletti (il play direttamente da centrocampo) e un rigore pagato da Alcaraz sempre a Viola, per un duello proseguito nella ripresa.

Il secondo tempo

Nella seconda frazione, dentro Simone Aresti per Scuffet e Alessandro Vinciguerra per Pavoletti, poi Andrea Pulina per Zappa e Michele Carboni per Azzi. Con questa formazione, è arrivato il definitivo 5-0 con un'incursione di Jankto. E, alla fine, le foto di rito dei giocatori del Carbonia con Ranieri e i rossoblù, con la promessa del Cagliari di ricambiare la visita nel Sulcis. (al.m.)

