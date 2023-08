«Con i primi guadagni mio padre mi portò a vedere Porto Cervo» 

Non c'è poi tanta differenza tra una canzone e un piatto. Perché musica e cibo hanno più punti in comune di quanto si pensi. La creatività, innanzitutto. Ma non solo. «Inizi con l'ispirazione e la ricerca della qualità, poi non deve mancare il collegamento con la tradizione, quel punto di equilibrio tra tra passato e moderno». Bisogna fidarsi. A dirlo è Joe Bastianich, uno che di cibo e musica se ne intende davvero. Nato 54 anni fa negli Stati Uniti, ha un curriculum lunghissimo che lo racconta imprenditore nel settore della ristorazione, giudice nei talent televisivi (“MasterChef” e “Italia's Got Talent”, giusto per citare i più famosi in Italia), ma anche inviato de “Le iene”. Non da ultimo musicista, appassionato di rock, blues, soul e folk. Proprio questa passione ha dato vita a una felice collaborazione con La terza classe, band partenopea con cui sarà protagonista stasera a San Giovanni Suergiu di un concerto-evento organizzato dal Comune in collaborazione di Capricorn e Pro loco. Vengo sempre volentieri in Sardegna, che considero un posto fantastico».

Ha un aneddoto da raccontare?

«Con i soldi guadagnati con i primi ristoranti, i miei genitori ci hanno portato a Porto Cervo: io avevo 15 anni e il primo ricordo è quello. Poi sono rimasto sempre vicino a quest'isola e sono tornato spesso in vacanza o per lavoro. Ovviamente per me la Sardegna non è solo la Costa Smeralda, ma tutto il resto: apprezzo la tradizione, il cibo e la gente. Mi è rimasta nel cuore».

Cosa proporrà stasera per manifestare ai sardi il suo amore?

«Una serata-colonna sonora americana. Stare in Sardegna facendo un viaggio musicale nell'entroterra americano, come lo è l'ultimo album “Silverado”, che racconta proprio un mio viaggio in America. Sul palco mi racconto personalmente e ci saranno aneddoti, emozioni che mi hanno portato a scrivere».

Cos’è la musica per lei?

«La cosa più diretta e più sentimentale di esprimersi senza filtri. Il Joe più bello che puoi conoscere lo conosci sul palco cantando le sue canzoni».

Quali artisti italiani apprezza maggiormente?

«Vasco e Jovanotti, che sono la musica della mia generazione. Ma anche tanti giovani, come The Kolors, così come pure la musica napoletana».

Con chi le piacerebbe duettare?

«Con Zucchero».

Ci state già lavorando?

«C'è un contatto».

Lei ha fatto tante cose. Prossimi impegni?

«Un film e ci sto già lavorando, voglio raccontare una storia per il cinema o la televisione».

Le chiedono spesso consigli su cibo e musica?

«Mi capita, sì. Mi piace condividere la mia opinione perché ho opportunità di avere un'apertura artistica su questi mondi. Anche se non sono il massimo esperto in nessuna di queste cose».

Qual è la sua storia?

«I miei nonni erano profughi istriani e si sono spostati come altre centinaia di migliaia di persone in giro per il mondo. E noi figli dei figli dei profughi abbiamo sempre vissuto questa condizione di migranti. Tema molto importante nella mia vita».

Cosa la preoccupa del mondo che stiamo vivendo?

« Senza dubbio il cambiamento climatico drammatico. Poi la forte disparità tra chi ha e chi non ha nulla, sta sparendo il ceto medio che fa parte anche della mia storia».

La musica è uno strumento molto efficace per veicolare messaggi come questo.

«La musica è una risorsa molto potente con cui comunicare messaggi. È una responsabilità, un'arte che tu puoi lasciare al mondo anche quando non ci sarai più».

