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San Francesco
01 maggio 2026 alle 00:20

Con i pellegrini la novena entra nel vivo 

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L’arrivo dei pellegrini stamattina, dopo la partenza ieri sera dalla chiesa del Rosario a Nuoro al termine della messa e della benedizione, sancisce l’inizio della festa di maggio dei nuoresi fedeli a San Francesco di Lula. Una festa che quest’anno gode di un’aura particolare giacché si celebrano gli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi; incastonata in un calendario religioso ricco di appuntamenti con le celebrazioni delle messe lungo tutti i dieci giorni della novena con appuntamenti dalle 6 alle 17. Una giornata intensa quella di oggi, che vede l’arrivo dei pellegrini partiti dalla chiesa del Rosario e da altre parrocchie come nel caso di Francesco Calledda, meglio noto come Zigheddu, che anche quest'anno non ha mancato l’appuntamento con il santuario alle porte di Lula dopo essere partito da Pula.

Le celebrazioni continuano nel pomeriggio alle 17 con la celebrazione della messa, officiata da monsignor Sebastiano Sanguinetti. I priori Giovanni Farina e Daniela Marongiu assieme ai collaboratori fanno gli onori di casa nel santuario.

Domani, alle 20.30, in piazza Sandro Pertini, l’appuntamento è con un’opera teatrale dal titolo “Il mercante di stoffe”, scritta e interpretata dall’autore Matteo Corrado, originario di Lula.

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