«Con i nostri cavalli e senza caschetti» 

Sono l’anima della Sartiglia tanto quanto i cavalieri. E questa volta, i cavalli avrebbero potuto salvare la giostra ben prima che arrivasse il salvagente dell’ente di promozione sportiva Asi. Il decreto Abodi, così come recita l’articolo 1, si applica infatti ai «cavalli atleti» e quelli che corrono in via Duomo e via Mazzini non rispondono a simili caratteristiche. Secondo alcuni avvocati, sarebbe bastato questo passaggio per uscire dal raggio d’azione del decreto ma ci sono diverse interpretazioni, il dibattito è ancora aperto e si allarga a tutte le corse a cavallo dell’Isola.

La novità

Le incertezze che, fino a qualche giorno fa, hanno caratterizzato il pre Sartiglia hanno avuto grande eco. Ci sono stati diversi avvocati che, di propria iniziativa, si sono messi a spulciare il decreto e subito hanno trovato la soluzione che poi è arrivata anche sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. «Il decreto intende regolamentare le manifestazioni, aperte al pubblico, in cui vengono impiegati fantini ed equidi», spiega Luigi Oppo, geometra che dal 1994 si occupa delle richieste di autorizzazione e della redazione dei piani di sicurezza per le corse di carnevale di Paulilatino. All’articolo 1 la definizione di equidi: «Cavalli atleti, come descritti dall’articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 36». Uno sguardo alla norma ed emerge che il cavallo atleta deve rispondere a precisi requisiti: deve essere registrato, non destinato alla produzione alimentare e deve risultare iscritto al «repertorio dei cavalli atleti» presso la Fise o altre federazioni. «Credo che nessuno dei cavalli che partecipa alle manifestazioni nell’Isola possa essere considerato un equide secondo la definizione del decreto Abodi» aggiunge Oppo. «E questo è un elemento che di fatto esclude le nostre manifestazioni dall’applicazione del Dpcm. Ho esposto queste osservazioni al Comitato per la sicurezza ma è stata data un’altra interpretazione».

Il paradosso

Eppure i cavalli che partecipano alla Sartiglia effettivamente non sono atleti. «Per otto mesi all’anno sono al pascolo, non fanno certamente gare agonistiche – conferma Peppe Sedda, responsabile del servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, e cavaliere – Anzi, adesso che c’è stata l’affiliazione all’Asi dovremmo anche iscriverli al repertorio dei cavalli atleti». Insomma un paradosso visto che nello stesso Dpcm forse c’era la soluzione al grande dilemma dei dispositivi di sicurezza senza bisogno di scomodare studi legali per pareri pro veritate, acquistare 120 caschetti (per complessivi 24mila euro). E tenere la città in apprensione per settimane fino all’affiliazione e il tesseramento all’Asi. «Ci sono due piani di sicurezza che non vanno confusi – precisa Sedda – uno per i cavalieri e uno per i cavalli». In realtà nel decreto non sembra esserci questa distinzione, sono interpretazioni che faranno ancora discutere. «La speranza è che il decreto venga cambiato».

