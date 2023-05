«Con i murales il centro sarà più bello» 

Nell’ottica di migliorare e valorizzare il paese, da qualche anno l’amministrazione comunale di Segariu segue una linea precisa che mira ad ampliare i servizi offerti ai cittadini.

Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto denominato “Aragodus pintaus”, letteralmente “Ricordi disegnati”. «È un progetto in linea con l’attività dell’amministrazione che prevede la realizzazione di una serie di murales che ripercorrono scorci del nostro passato, tra tradizioni, lavori e vita quotidiana, per continuare a rendere il centro abitato più accogliente», spiega il sindaco, Andrea Fenu. I bozzetti per tre murales sono pronti e sono già in atto le procedure per la preparazione delle murature dove saranno realizzate le opere d’arte. Si partirà con quelli che abbelliranno la via Roma e ad eseguirli sarà il 44enne Lorenzo Muntoni, artista autodidatta locale, che da tempo si dedica alla realizzazione di murales, ma anche di sculture, di intaglio del legno e di dipinti su tela. A Segariu questa azione amplierà la collezione di murales, quelli realizzati gli anni scorsi sono diventati meta di chi passeggia in visita per le vie del paese.

