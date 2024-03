«Con i murales celebro la bellezza della nostra natura» 

Nel cantiere vista mare non ci sono problemi di traffico né malumori o ritardi. «Tempo permettendo, i primi di aprile avrò completato l’opera», assicura la giovane donna avvolta in una tuta bianca tipo astronauta e armata di scala e pennelli. Per ora il meteo sembra stare dalla sua parte: così, anche nel primo fine settimana dal gusto quasi estivo, Ilaria Melis, è lì, a due passi dall’ospedale Marino, a lavorare davanti agli occhi curiosi dei passanti.

La chiamata

Trent’anni, diploma al liceo artistico Foiso Fois, e la valigia preparata a diciannove anni, quando, come tanti altri giovani, ha lasciato la Sardegna. Prima tappa Bologna, all’Accademia nazionale del cinema dove ottiene il titolo di truccatrice dello spettacolo. «Poi ho capito che la mia strada era un’altra, così mi sono spostata in Toscana per iscrivermi all’Accademia di belle arti di Carrara e ho iniziato a studiare pittura. Sino al colpo di fulmine per il mondo del muralismo, scoccato alle Canarie, durante l'Erasmus.

In quel periodo, durante uno dei brevi rientri a casa, si è ritrovata a San Sperate, ad affidare a una parete insignificante un messaggio impegnativo: «Ho voluto raffigurare una sorta di ponte tra la medicina ufficiale e quella alternativa. Sarebbe fantastico se collaborassero». Tema complesso, ispirato alla storia di sua madre Giuditta, che aveva cercato di combattere il cancro prima con la chemio e poi con un trattamento naturale. Ultimata la specialistica dice di aver sentito una voce: «Mi diceva torna a Cagliari, tutto il flusso portava qui». Così ha deciso di rifare le valigie.

Carrara-Cagliari

È un cervello in fuga, che poi ha deciso di tornare indietro. «Una grande scelta, certo bisogna avere coraggio e magari essere pronti a mangiare riso in bianco per un po'», dice rivolgendosi a chi magari tentenna. «È curioso, quando si è fuori ci si sente quasi invincibili, nella propria città si ha quasi timore a esporsi e a far vedere quanto vali». Ma lei di coraggio ne ha abbastanza, tanto da aver rinunciato a diverse proposte di lavoro che le avrebbero assicurato uno stipendio sicuro ogni mese: «Sicuramente mi avrebbero dato la stabilità, ma non la felicità».

Il classico posto fisso a cui aspirano in tanti, e che lei ha messo da parte per inseguire la sua passione per l’arte e fare dei murales e della pittura la sua professione. Un destino forse già scritto nel Dna, con nonna Anna che continua a dedicarsi a pennelli e ceramiche e probabilmente ha influito nella decisione di Ilaria. «Essendo tornata da circa un anno sto cercando di farmi conoscere e di crearmi un tessuto. A Carrara, due anni fa, ho tenuto la mia prima mostra personale, sarebbe bellissimo portarla anche qui, con nuovi pezzi». Per ora si è occupata di tanti interni, sono sue anche le decorazioni dello spazio teatrale T.off. «Diciamo che nel cagliaritano sto iniziando adesso con gli esterni».

Floema

C'è quasi sempre la scritta floema nelle sue creazioni, e la si leggerà anche nel grande dipinto affacciato sul Poetto, la sua firma che riassume un po’ il senso di un’arte che definisce missione. «Ogni artista ha la sua, la mia è riuscire a portare la vibrazione della natura dove è intervenuto l’uomo». Sul cemento, in un muro anonimo o anche in una vecchia e insignificante cabina elettrica. Come quella vicino al Marino, trasformata in un ufficio senza pareti dove non si timbra il cartellino ma si viaggia sulle 9 ore quotidiane. «Arrivo alle 8 e mezza e smonto alle 17, ma ho anche la pausa pranzo», racconta Ilaria che non svela granché sul murale in questione, se non che riprende la vegetazione delle saline e la vibrazione della natura. «Sarà una sorpresa ». E risale sulla scala, con i pennelli in mano e gli occhi sorridenti di chi fa ciò che ama.

RIPRODUZIONE RISERVATA