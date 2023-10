«Con i miei figli in fuga dai missili» 

«Siamo a Firenze, e domani (oggi per chi legge, ndr) saremo a Cagliari. Grande paura, ma per fortuna è andato tutto bene». A parlare è Stefania, sarda originaria di Oristano e residente a Tel Aviv da 14 anni, che nei giorni scorsi aveva mandato un appello anche a L’Unione Sarda per segnalare le ore di terrore trascorse in Israele dopo l’attacco di Hamas, fra le difficoltà nel contattare le autorità italiane e l’esigenza di abbandonare il Paese per mettere in salvo i suoi due figli, ancora piccoli.

«Per tre giorni ho cercato un volo che mi riportasse in Sardegna, ma ogni volta dopo la speranza di una disponibilità iniziale mi arrivavano notizie di cancellazioni o ritardi fino a 12 ore. Ho acquistato un volo per Malta che da lì avrebbe dovuto condurmi a Roma e poi a Cagliari, ma è stato cancellato, poi ho riprovato con altre destinazioni e compagnie aeree ma con il medesimo esito. Sono arrivata a spendere fino a 3mila euro, ma senza alcun risultato concreto, Ita ci ha abbandonati». Poi, nella giornata di martedì, l’annuncio di nuovi voli Neos, su cui Stefania riesce a prenotare un posto per lei e i suoi due figli. «Abitiamo in centro a Tel Aviv – il racconto di Stefania – ma anche solo lasciare la casa e raggiungere l’aeroporto era diventato un pericolo».

La speranza

Quindi il viaggio, destinazione scalo Ben Gurion, fra le esplosioni in lontananza, e una volta saliti sul volo Neos, diretto a Verona, ancora paura: «Sembrava non dovessimo partire mai, sopra le nostre teste sibilavano i missili». Con Stefania altri 180 connazionali che si trovavano soprattutto a Gerusalemme. A bordo anche un gruppo di 38 pellegrini di Peschiera del Garda che stava effettuando un viaggio in Terra santa: erano stati loro tra i primi a dare l’allarme in Italia sull’aggravarsi della situazione. Quindi l’attesa partenza, fra sospiri liberatori, e l’arrivo a Verona, dove sulla pista dell’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca, alle 9 di sera, finisce l’incubo. Ma non l’odissea, perché Stefania deve proseguire ancora per Firenze, dove alcuni amici si sono offerti di ospitarla con i bimbi in attesa del nuovo imbarco, questa volta con Cagliari come meta finale. «Ci siamo sentiti abbandonati, troppo complesso il meccanismo per mettersi in contatto con le autorità italiane: di tanti italiani iscritti al portale Aire, nessuno lunedì era riuscito ad ottenere indicazione chiare sulle modalità per lasciare il Paese», precisa Stefania.

Preoccupazione

Ora, per lei, resta la preoccupazione per chi è rimasto in Israele. Anzitutto il marito: «Siamo partiti solo io e i bambini - spiega - lui è rimasto lì». E poi per i numerosi italiani ancora bloccati nel Paese: «Anche la Turkish Airlines ha cancellato i voli lasciando molti connazionali di Venezia con bambini a Tel Aviv». Al momento gli italiani in Israele sono circa 18mila, come confermano fonti diplomatiche contattate da L’Unione Sarda. Le procedure di rimpatrio, spiegano, danno la precedenza alle persone in condizioni di maggiore precarietà, e dunque turisti e coloro che non sono residenti e non hanno una casa. Poi via via si procede con i più fragili, i malati, gli anziani, le famiglie con bambini, ma le operazioni non sono semplici. «Stiamo facendo il possibile – aggiungono – in aeroporto c’è un presidio fisso, cerchiamo di rispondere a tutte le chiamate che riceviamo».

C’è poi anche il problema di chi si fa prendere dal panico e si presenta in aeroporto tentando di dare l’assalto ai voli senza avere il biglietto e nonostante le raccomandazioni delle autorità di non abbandonare le case finché non si sia in possesso di un documento di viaggio valido e confermato. Ma la paura è grande, e il timore che vengano definitivamente chiusi gli spazi aerei cresce di ora in ora. Giorni difficilissimi per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA