VaiOnline
Sestu.
27 novembre 2025 alle 00:18

Con i giovani per costruire una società giusta e inclusiva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le voci dolci del Piccolo Coro di San Sperate, le parole di chi la violenza la gestisce e la affronta tutti i giorni, senza mai perdere la speranza e il coraggio. Un vasto pubblico ha riempito la sala consiliare del comune di Sestu in via Scipione, in occasione di un incontro organizzato dall’associazione Friends, per la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

«È stato un momento di grande valore civico e umano», ha dichiarato il presidente dell’associazione, Gianluca Mameli, «che ci conferma quanto sia importante ascoltare i più giovani e lavorare insieme per costruire una comunità più giusta e inclusiva». La garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu ha spiegato la nuova “carta dei diritti della bambina”, un documento curato da Onu e Fidapa, ed illustrato in un volumetto da Eleonora Olla. «Mentre lavoravo su questo progetto pensavo a Chiara, una ragazza vittima di violenza che ha saputo rialzarsi e andare avanti grazie a tutta la comunità intorno a lei», ha raccontato la Olla. Per questo il libretto è stato intitolato “Chiara, una vita oltre la vita”. «Il nostro Comune ha sottoscritto la Carta già nel 2018, dunque teniamo molto a questo tema», ha affermato la sindaca Paola Secci. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 