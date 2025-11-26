Con i giovani per costruire una società giusta e inclusiva 

Le voci dolci del Piccolo Coro di San Sperate, le parole di chi la violenza la gestisce e la affronta tutti i giorni, senza mai perdere la speranza e il coraggio. Un vasto pubblico ha riempito la sala consiliare del comune di Sestu in via Scipione, in occasione di un incontro organizzato dall’associazione Friends, per la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

«È stato un momento di grande valore civico e umano», ha dichiarato il presidente dell’associazione, Gianluca Mameli, «che ci conferma quanto sia importante ascoltare i più giovani e lavorare insieme per costruire una comunità più giusta e inclusiva». La garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu ha spiegato la nuova “carta dei diritti della bambina”, un documento curato da Onu e Fidapa, ed illustrato in un volumetto da Eleonora Olla. «Mentre lavoravo su questo progetto pensavo a Chiara, una ragazza vittima di violenza che ha saputo rialzarsi e andare avanti grazie a tutta la comunità intorno a lei», ha raccontato la Olla. Per questo il libretto è stato intitolato “Chiara, una vita oltre la vita”. «Il nostro Comune ha sottoscritto la Carta già nel 2018, dunque teniamo molto a questo tema», ha affermato la sindaca Paola Secci. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA