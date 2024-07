Con i fondi del Pnrr rinasce San Giorgio 

Chiusa da diverso tempo e in condizioni precarie, la chiesa campestre di San Giorgio potrà risplendere nuovamente. Con i lavori già assegnati, è previsto l’avvio del cantiere per fine mese che provvederà a eseguire interventi di manutenzione straordinaria. Grazie all’azione promossa da tempo dalla parrocchia di San Nicolò e dal parroco don Antonio Massa per il recupero del patrimonio, la chiesa ha ottenuto un finanziamento di centocinquantamila euro dai fondi del Pnrr. Il progetto, curato dall’ingegnera Melissa Garau, prevede un “Intervento edilizio di risanamento conservativo finalizzato al restauro e alla valorizzazione dell’antica chiesa rurale di San Giorgio”.

Adiacente al chilometro 42 della Statale 196 Guspini-Gonnosfanadiga e vicina ad una zona alberata, la chiesa risale presumibilmente al 1700 e si pensa sia stata eretta per volontà dei cavalieri guspinesi, allora numerosi. Tuttavia, le fonti storiche sono limitate. Garau spiega: «Gli interventi del passato ne hanno compromesso l’originalità. Il mio intento è quello di riportarla allo stato originario, per la fruibilità e per l’importanza storica che rappresenta per Guspini. La ricordo addobbata a festa quando ero bambina ed è così che vorrei vederla di nuovo».

I lavori comprenderanno opere interne, come la pulizia delle capriate e del tavolato di copertura, la sistemazione degli intonaci deteriorati, e la pulizia del pavimento e dell’altare. All’esterno, si interverrà sulla copertura e sulle facciate, ripristinando la tinteggiatura. «L’opportunità di sfruttare il finanziamento è funzionale, per la parrocchia, a trovare una formula che la tenga fruibile e pulita. Magari - suppone Garau - con un affidamento ad associazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA