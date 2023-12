Con i fondi del Pnrr nuove panchine e palestra all'aperto 

Il primo lotto è stato ultimato alcuni mesi fa. Ieri, nella pineta, sono iniziati i lavori del secondo progetto per ultimare il nuovo look. Un investimento di altri 400 mila euro finanziato con risorse Pnrr. Il primo intervento, con gli stessi importi, era stato finanziato nel 2016 ed è stato portato a termine dopo un lungo iter burocratico, con la realizzazione di camminamenti e la sistemazione degli argini più a rischio lungo la strada utilizzando tronchi degli alberi che era stato necessario abbattere perché ritenuti pericolanti, con le radici ormai in superficie a causa dell’erosione del terreno. È stata anche sistemata la strada che porta sino alla casermetta della forestale con la finitura del manto stradale con un tappetino bituminoso color terra. Installati anche nuove panchine e tavoli da pic-nic.

Ora il secondo intervento con altri 400 mila euro, finanziato con fondi Pnrr destinati agli interventi del Piano urbano integrato della Città metropolitana. I lavori di questo secondo lotto prevedono la riqualificazione dell'illuminazione esistente con luci a led, l'installazione di altre panchine, di nuove attrezzature dedicate al fitness all'aperto e di una fontanella e l'abbattimento degli alberi ancora a rischio nelle aree a più alta frequentazione. Prevista anche la riqualificazione di alcune aree a bordo strada, con la collocazione di attrezzature per esercizi ginnici e di una piccola fontanella all'ingresso. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA