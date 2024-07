«Con i binari chiusi siamo isolati» 

Abbandonati, stanchi e amareggiati. Questo è lo stato d’animo dei residenti che vivono oltre la linea ferroviaria, nella parte del paese ribattezzata “Serramanna Ovest", che dal 9 dicembre, quando è stata chiusa la stazione, si sentono isolati.

I rischi

«Il sottopassaggio è pericoloso, ci passano mamme con passeggini e anziani con deambulatori – accusa Alberto Mulas –referente di un un comitato di cittadini che vivono i disagi dovuti alla chiusura dei cancelli –. Il sovra-passaggio è ancora impraticabile, l’ascensore è stato costruito a ridosso delle abitazioni violandone la privacy e si dice che non verrà mai collaudato. Chi vive a ridosso del sottopassaggio sente il rumore delle griglie quando ci passano sopra le macchine ad ogni ora del giorno e della notte».

I residenti da queste parti sono 1.800, molti anziani, tra loro c’è chi ha rinunciato persino ad andare in chiesa. «Prima riuscivo a fare una passeggiata, mi riposavo sotto gli alberi e scambiavo due parole coi passanti, ora non più; mia figlia non ha la patente e non può accompagnarmi da nessuna parte e per ogni necessità devo chiamare il servizio taxi che copre solo alcuni orari.Ma dopo?come mi sposto?», si chiede Salvatore Farci, 95 anni. «Non abito qui, ma c’è ancora la casa dei miei genitori defunti e vengo almeno due volte al giorno per controllare che sia tutto a posto – interviene Sonia Daga –. La paura dell’isolamento della zona e dei pochi controlli è tanta».

Mancato confronto

«Nella prima riunione, a febbraio – continua Mulas – il sindaco ci aveva promesso una serie di incontri mensili, ma ad oggi ne abbiamo avuto solo uno, ad aprile, dove abbiamo esposto le nostre proposte». Tra le richieste l’inserimento di specchi nel sottopasso, l’aumento della vigilanza con la polizia locale e più la segnaletica per pedoni e ciclisti, la creazione di uno spazio verde, l’inversione del senso di marcia in via Ungaretti e l’ampliamento della sede stradale di via Albania. Essendo zona alluvionale abbiamo esposto la nostra preoccupazione di fare “la fine del topo” in caso di alluvioni e straripamento del fiume Mannu».

La richiesta

Visti i disagi, il comitato avanza una proposta: «Chiediamo la possibilità di oltrepassare il passaggio a livello a piedi, in ogni sua parte: siamo consapevoli che su alcuni punti sia difficile se non impossibile modificare lo stato delle cose, ma su altre richieste ci si può lavorare. Aspettiamo risposta», conclude Mulas. I residenti avrebbero voluto maggior tutela e chiarezza da parte del Comune. «È vero che abbiamo in previsione degli incontri e ne abbiamo uno nei prossimi giorni – commenta il sindaco Gabriele Littera –. In caso di allerta meteo c’è una procedura di protezione civile concordata con la Regione, per cui saranno presenti squadre con turni di 12 ore direttamente di Rfi che in caso di necessità aprono i cancelli. In pochi mesi non si riesce a fare le cose che non si sono fatte in 20 anni, ma le stiamo mettendo in progettazione e molte di queste sono in cantiere».