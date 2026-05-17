con greco una marcia da playoff 

Sassari. Una cavalcata da playoff. Dopo 13 partite la Torres era ultima con soli 7 punti, non vinceva dalla prima giornata (1-0 col Pontedera) e aveva segnato appena 5 reti. Dopo il rientro del tecnico Greco ha chiuso a quota 36 punti conquistandone 23 nel girone di ritorno.

Dopo il giro di boa la squadra sassarese è stata ottava per risultati ottenuti. Giusto per far capire il valore: nel girone di ritorno del campionato 2023/24, chiuso al secondo posto, Mastinu e compagni avevano racimolato 31 punti ma con una partita in più; nel campionato 2022/23, quello della salvezza senza playout, appena 21, nonostante una gara in più.

L'unica vera lacuna mai completamente colmata non sta nel gioco ma nella poca precisione in zona gol, che ha vanificato possesso palla e discrete occasioni portando a ben 18 pareggi. Le sconfitte sono appena 12, quante il Pineto che ha chiuso al settimo posto. Ma di queste solo 4 sono arrivate nella gestione Greco, che ha guidato la Torres in 23 partite sulle 36 totali. Di sicuro il terzetto che ha funzionato meglio è quello proposto poi nei playout: Sorrentino davanti e Sala e Di Stefano alle sue spalle.

Naturalmente i numeri vanno interpretati anche alla luce di un carico psicologico pesante per una squadra che era piombata all’ultimo posto e ha dovuto attendere la prima di ritorno per riprendere a vincere, battendo ancora il Pontedera come accaduto all’avvio del campionato.

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