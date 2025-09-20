VaiOnline
tennis.
21 settembre 2025 alle 00:11

Con gli Usa per la BJK Cup 

Le azzurre di Tathiana Garbin a caccia del sesto trofeo 

Shenzhen. Quattro Fed Cup, una Billie Jean King Cup (di cui sono campionesse uscenti), ma ancora non basta alle azzurre. Oggi a Shenzhen (primo servizio alle 11, diretta tv su Supertennis) la squadra guidata da Tathiana Garbin va a caccia del sesto titolo in quello che - saltando il superfluo paragone con la Coppa Davis - può essere considerato il campionato del mondo di tennis per Nazioni.

L’atto finale

Dopo aver eliminato (non senza brividi) la Cina e l’Ucraina, l’Italia si trova di fronte l’ostacolo più alto. Dall’altra parte della rete ci saranno gli Stati Uniti. Le americane capitanate da Lindsay Davenport ieri hanno sconfitto 2-0 la Gran Bretagna: dopo la battaglia di giovedì contro la kazaka Yulia Putintseva, Emma Navarro ha completato la missione anche nel primo singolare della semifinale contro la Gran Bretagna. La n. 18 al mondo ha portato in vantaggio gli Stati Uniti superando col punteggio di 3-6 6-4 6-3 Sonay Kartal. Ha completato l'opera Jessica Pegula (numero 7 Wta) che ha superato Katie Boulter (55) per 3-6 6-4 6-2, regalando il secondo e decisivo punto agli Usa, che tornano all'atto conclusivo della coppa dopo sette anni.

Le protagoniste

L’Italia, alla terza finale consecutiva (sconfitta con il Canada nel 2023 a Siviglia, vittoria con la Slovacchia nel 2024 a Malaga), dovrebbe ancora puntare su Elisabetta Cocciaretto (91 Wta) e Jasmine Paolini (8), quest’ultima poi pronta a scendere in campo anche in doppio assieme a Sara Errani per un’eventuale sfida decisiva contro le americane Hailey Baptiste e McCartney Kessler.

