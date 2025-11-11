VaiOnline
Il vertice.
11 novembre 2025 alle 01:39

Con gli Uffici di prossimità nasce la giustizia dei territori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Gli Uffici di prossimità rappresentano il modo con cui la Regione sceglie di essere vicina ai cittadini. Questo progetto nasce infatti da un'idea semplice ma rivoluzionaria: portare i servizi essenziali della giustizia nelle nostre comunità, soprattutto in quelle più lontane dai grandi centri. È un gesto di giustizia territoriale e rispetto verso le persone e i loro tempi di vita».

Lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde, introducendo l'incontro "Gli Uffici di prossimità tra presente e futuro", che si è svolto ieri a Milis, con la partecipazione del vicepresidente e assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni, dei rappresentanti del ministero della Giustizia, di Anci, Cal, dei tribunali sardi e degli enti locali. «Gli Uffici di prossimità rappresentano un servizio concreto, costruito sulle esigenze delle persone e dei territori - ha aggiunto Meloni -. Sono il segno di un'amministrazione che ascolta e si avvicina ai cittadini, soprattutto a chi vive lontano dai centri urbani e ha bisogno di risposte rapide e umane. La Sardegna è stata tra le prime regioni a credere in questo modello e oggi possiamo dire che funziona: i cittadini riescono ad essere assistiti in procedure delicate come amministrazioni di sostegno, autorizzazioni per minori, nomine di curatori speciali, senza doversi recare nei tribunali. Insomma è un modo concreto per rendere la giustizia un servizio realmente di prossimità, capace di ridurre le disuguaglianze e rafforzare il legame di fiducia tra istituzioni e comunità». Con 21 sportelli attivi in 105 comuni sardi, gli uffici di prossimità rappresentano attualmente una rete diffusa e funzionante: 9 sedi nel distretto di Cagliari, 2 a Oristano, 1 a Lanusei, 4 a Nuoro, 2 a Sassari e 3 a Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 