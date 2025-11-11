Con gli Uffici di prossimità nasce la giustizia dei territori 

«Gli Uffici di prossimità rappresentano il modo con cui la Regione sceglie di essere vicina ai cittadini. Questo progetto nasce infatti da un'idea semplice ma rivoluzionaria: portare i servizi essenziali della giustizia nelle nostre comunità, soprattutto in quelle più lontane dai grandi centri. È un gesto di giustizia territoriale e rispetto verso le persone e i loro tempi di vita».

Lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde, introducendo l'incontro "Gli Uffici di prossimità tra presente e futuro", che si è svolto ieri a Milis, con la partecipazione del vicepresidente e assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni, dei rappresentanti del ministero della Giustizia, di Anci, Cal, dei tribunali sardi e degli enti locali. «Gli Uffici di prossimità rappresentano un servizio concreto, costruito sulle esigenze delle persone e dei territori - ha aggiunto Meloni -. Sono il segno di un'amministrazione che ascolta e si avvicina ai cittadini, soprattutto a chi vive lontano dai centri urbani e ha bisogno di risposte rapide e umane. La Sardegna è stata tra le prime regioni a credere in questo modello e oggi possiamo dire che funziona: i cittadini riescono ad essere assistiti in procedure delicate come amministrazioni di sostegno, autorizzazioni per minori, nomine di curatori speciali, senza doversi recare nei tribunali. Insomma è un modo concreto per rendere la giustizia un servizio realmente di prossimità, capace di ridurre le disuguaglianze e rafforzare il legame di fiducia tra istituzioni e comunità». Con 21 sportelli attivi in 105 comuni sardi, gli uffici di prossimità rappresentano attualmente una rete diffusa e funzionante: 9 sedi nel distretto di Cagliari, 2 a Oristano, 1 a Lanusei, 4 a Nuoro, 2 a Sassari e 3 a Tempio.

