«Con gli ospedali troppo pieni aumentano gli errori nelle cure» 

Trenta pazienti nei corridoi, solo nei reparti di Medicina 1 e 2. La Chirurgia d’urgenza, a cavallo di Ferragosto, non avrà anestesisti, mentre quella pediatrica annasperà in cattivissime acque anche oltre l’estate, con una lista d’attesa di un anno. In difficoltà pure l’Endoscopia digestiva, dove l’attività resterà paralizzata per almeno due settimane. In Nefrologia non ci sono sufficienti infermieri per assicurare la dialisi a tutti i pazienti. La fotografia del Brotzu arriva impietosa, nei dettagli, dopo l’allarme lanciato dalla general manager Agnese Foddis che ha scritto al prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis. Emergenza piena anche al Microcitemico, sempre a Cagliari: nel reparto di Oncoematologia e al Centro trapianti midollo osseo manca la copertura dei medici rianimatori per le ventiquattro ore. Davvero, si salvi chi può.

Il quadro

Luigi Mascia è il segretario regionale di Cimo-Fesmed. Al Brotzu lavora da chirurgo-dirigente medico. «La nostra preoccupazione è non creare allarmismo tra i cittadini – premette -. Ma la situazione è insostenibile perché tutto il personale sanitario sta saltando ferie e riposi per garantire l’assistenza». È ovvio che di questo passo non si può andare avanti. «La letteratura medica internazionale – continua Mascia – fissa all’85 per cento l’occupazione dei posti letto entro la quale le cure sono erogate in sicurezza. Sopra questa soglia aumenta il rischio di errore». Per fare due conti, «al Brotzu ci sono reparti dove si è arrivati al 120 per cento di occupazione».

Lo scenario

Con il primo ospedale di Cagliari in «overbooking», come l’ha definito la dg Foddis, la catena dell’assistenza sanitaria rischia di saltare a partire dagli interventi chirurgici. «Quando si opera – osserva Mascia – non servono solo i medici. In sala lavorano infermieri, ferristi, anestesisti e oss, per citare alcuni esempi, tutte figure che stanno venendo meno perché il carico di lavoro è diventato enorme. Il Brotzu – continua il sindacalista – era tarato per assicurare le cure alla popolazione del centro-sud Sardegna, oggi assiste invece i pazienti di tutta la Sardegna».

Le preoccupazioni

L’effetto a catena sul tracollo del Brotzu si ricava anche dalla situazione della Neurologia. «Era il più grande reparto dell’Isola – spiegano dal Cimo-Fesmed –, oggi è sottodimensionato rispetto alla domanda». Si tratta di un caso-scuola, che va moltiplicato per le tante specialità mediche attraversate dalla crisi. Il risultato è che i pazienti finiscono per «essere ricoverati ovunque, nei corridoi, nelle sale per le ecografie o direttamente in altri reparti». Non va meglio con l’Ortopedia: «Già prima che chiudesse il Marino, l’area di Cagliari aveva un numero di posti letto inferiore rispetto alla soglia fissata dal decreto 70/2015 sugli standard qualitativi – chiarisce Mascia -. Precisamente, se ne contavano 108 a fronte dei 132 indicati dal documento ministeriale. Attualmente sono 88, e con nessun reparto di Ortopedia aperto da Nuoro in giù. A Oristano è aperto solo per dodici ore».

L’ultimo allarme

La sanità sarda in piena crisi è diventata anche missiva inviata all’Ispettorato del lavoro. L’hanno spedita i due rappresentanti aziendali di Aaroi-Emac, il sindacato dei rianimatori ospedalieri. «Nonostante le segnalazioni fatte anche alla Procura di Cagliari – hanno scritto Marina Pisu e Marco Spiga -, il Microcitemico non ha una guardia anestesiologica». Lo scenario è da brivido per i piccoli pazienti dell’ospedale Cao, ricoverati per tumore o al Centro trapianti. «Se dovessero avere necessità di un supporto rianimatorio – hanno scritto Pisu e Spiga –, non saranno assistiti da nessuno oppure riceveranno le cure con notevole ritardo, tale da compromettere la vita di quegli stessi bambini».

Il carico di turisti

Adesso che agosto è alle porte, tutto rischia di farsi ancora più complicato. E finire fuori controllo. Con il picco della stagione, non solo la pressione sugli ospedali si fa maggiore, perché la popolazione cresce esponenzialmente con la presenza dei vacanzieri, «ma ad aumentare sono anche i traumi, quindi la domanda di assistenza – chiude Mascia –. A ben vedere, è stata una schiocchezza ripetere per anni che in Sardegna c’erano troppi medici, infermieri e posti letto».

RIPRODUZIONE RISERVATA