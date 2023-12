«Con gli addobbi ringraziamo il paese» 

Il centro di Samassi si accende per il Natale grazie alle luminarie donate da due cittadini. Greg e Romina Cherven, arrivati dalla Florida lo scorso febbraio, hanno voluto omaggiare il paese con degli addobbi natalizi, per ringraziare dell’ospitalità.

Aiutati da due dipendenti comunali, hanno rivestito circa sessanta alberi di via Roma con lucine a led fotovoltaiche. «Samassi è bella, ci piace stare qui e le persone sono incredibili – dice Romina Cherven – In questi mesi, ci siamo trovati molto bene e abbiamo voluto dare un segno per questo primo Natale insieme. Noi in Florida festeggiamo in grande il Natale, io aiutavo ad addobbare una chiesa che ospitava più di cinquantamila persone e ho voluto portare qui un po’ del nostro modo di festeggiare perché la Sardegna a noi ha dato molto. Avremmo voluto fare di più, ma parte della strada è di competenza dell’Anas e dunque non è stato possibile: il prossimo anno arriveremo anche lì».

«Quest’anno il Natale samassese si illumina con la generosità di due concittadini che hanno donato a Samassi e ai samassesi il calore di un bel viale costellato di lucine – così sui social il Comune di Samassi –. Con passione, trasporto e generosità Greg e Romina ci hanno abbracciati tutti, insegnandoci quanto sia grande il loro senso di comunità e come a Samassi si sono sentiti calorosamente accolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA