Lima. Il Papa chiede «un impegno più deciso contro gli abusi» compiuti dal clero. La Chiesa «sia pronta a chiedere scusa, con umiltà, assumendosi la responsabilità delle ferite che ha provocato al suo interno e attorno a sé». Poi davanti alla popolazione di Lima, affronta il nodo della famiglia, frutto «dell'unione tra un uomo e una donna». Ma si scaglia contro «il persistere della mentalità machista». E lancia «un appello urgente: valorizziamo le donne! Proteggiamo e rispettiamo le bambine!».

Accolto da un Paese in festa, Leone XIV affronta le grandi sfide della società moderna, in questa seconda giornata nel suo amato Perù. Il suo primo discorso, davanti ai vescovi, lo apre con un ringraziamento a chi un mese fa, il 13 ottobre, il giorno della sua operazione al polmone, pregò per la sua salute. Sono gli stessi, tre milioni per l'esattezza, che lo hanno accolto felici mercoledì sera, con addosso la maglietta “Il Papa torna a casa”, acclamando il primo Pontefice con il passaporto peruviano della storia della Chiesa.

A Lima, ai bordi della strada c'era una interminabile coda, lunga chilometri. Giovani, famiglie, di ogni età e ceto sociale da ore dietro le transenne pur di vedere il loro ex vescovo. E lui, nel suo primo discorso serale li ha ringraziati: «Con gioia profonda torno nella mia patria». Ad accoglierlo la neo presidente, Keiko Fujimori, figlia del dittatore Alberto, di cui Prevost, in passato, denunciò ogni nefandezza. Leone non ha fatto sconti alla presidente. In una sorta di replica dell'intervento di fronte a Javier Milei, a Buenos Aires, ha ribadito che «ci sono beni che nessuna prosperità economica può sostituire, come la pace della coscienza e la libertà di cercare la verità».

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