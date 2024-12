Con Gavino Garau quelle storie di donne  senza gli uomini 

Non sono poi tutte tristi, le “Storie di donne senza uomini” dipinte da Gavino Ganau. Sarà il molto colore, saranno i fiori o i bicchieri pronti al brindisi, a fare di questa mostra una galleria di figure femminili pensose, sì, ma pronte alla riscossa. Qualcuna depressa, qualcuna perplessa ,sullo sfondo di eleganti arredi casalinghi o letti sfatti o sul crinale di orizzonti lontani e montagne da Sono immobili ma vigili, negli acrilici su tela che hanno titoli che sono parte del racconto. “Sempre lì a rimpiangere il passato": su un azzurro intenso un corpo in orizzontale. Si vedono solo i piedi e le calzette bianche di una ragazza ,forse abbandonata ma forse no. C’è anche chi si alza in volo nell’esposizione curata da LanD ExcaperS e allestita fino al 31 dicembre al Cornetto Acustico, a Cagliari in via San Giovanni 219, nel cuore del quartiere Villanova.

Lo stile

Gavino Ganau, pittore di vaglia e abilissimo ritrattista, riproduce possibili realtà ma gela le scene, i visi e le espressioni ,come volesse distaccarsi da un mondo tangibile e riconoscibile. Nato a Tempio nel 1966, vive a Sassari e dopo un periodo nell’ambiente underground di Bologna, ha tenuto una personale al Man di Nuoro nel 2001, tappa notevole di un notevole curriculum: è anche compositore e musicista , talento che gli darà il destro di esibirsi al Cornetto, domenica prossuma, 15 dicembre, con Giovanni Dibeltulu. Performance che si ben si accorda un’altra sezione della personale, nove pezzi dedicati a “Non al denaro, non all’amore né al cielo” di Fabrizio De André. Quadri in bianco e nero , una bicromia che per molto tempo ha connotato la produzione di un autore che sovente attinge per le sue immagini al computer , le mescola e le sovrappone. E che quando ha deciso di abbandonare (temporaneamente) questa sorta di imperativo espressivo ha saputo creare, specie nella serie dei “Birdtree”, cromie di straordinario fulgore. Rami, tronchi, boschetti soavi e inquietanti albergano volatili variamente piumati e del tutto impassibili. Immoti anche loro e quasi in attesa, come le Donne senza uomini che tanto male non si trovano, anzi sospettano che la solitudine possa tradursi in libertà.

