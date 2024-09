Con Francesco Piu e Hevia ritorna Ittiritmi 

Il blues nel centro di Ittiri, la musica asturiana e celtica nella cava di Monteleone Rocca Doria. Ittiritmi ritorna dopo cinque anni di silenzio e propone due big: venerdì Francesco Piu, osilese di nascita, ma americano di anima per come riesce a vivere prima ancora che suonare il blues; domenica Hevia, il musicista asturiano che con la sua gaita midi (una cornamusa elettronica) ha conquistato prima la Spagna e poi l’Europa. Si tratta dell’edizione numero 29 quella presentata ieri mattina nel Palazzo della Provincia di Sassari. Un rientro in grande stile per una manifestazione che già agli inizi degli anni ’90 ha dato spazio alla world music e alla musica etnica. Organizzano l'associazione Mela Bacata, la Pro Loco e il Comune di Ittiri, insieme alla Pro Loco e Comune di Monteleone Rocca Doria. “Una condivisione di strategia e una sinergia che consentono di contrastare lo spopolamento e rendere vivaci i paesi” hanno sottolineato i due sindaci Antonio Sau e Giovannina Fresi.

I concerti

Se Ittiritmi compie 29 edizioni, Francesco Piu festeggia i vent’anni di carriera. Per il concerto in piazza Marconi a Ittiri, nel quale proporrà anche brani del nuovo album “From the Living Room”, il chitarrista sardo sarà accompagnato da Jim Solinas al piano e organo hammond, Gavino Riva al basso e cori, DJ Cris agli scretches & samples e Antonio Argiolas alla batteria.

Per lo spagnolo Hevia, quello di domenica a Monteleone Rocca Doria sarà il rientro nell'isola dopo ben 21 anni. La prima e ultima volta era stata infatti nel 2003 al Nuraghe di Torralba dove alle sue cornamuse si erano aggiunte le voci dei Tenores di Bitti. Dalla fine del '900 è partito dalle Asturie per dilagare in Spagna e poi in Europa vendendo milioni di dischi grazie a un suono e una melodia che partono dalla musica tradizionale celtica e dal folk per spaziare nel mediterraneo e oltre. Il suo pezzo più celebre è il trascinante Busindre Reel (la danza delle Highlands per il microscopico paese di Busindre) sfruttato da documentari e spot pubblicitari. Sarà accompagnato da María Josefa Hevia Velasco (percussioni) e Roberto Jonata al pianoforte. (g. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA