Le fotografie della cagliaritana Francesca Randi a Parigi per una mostra in concomitanza con Paris Photo, la più importante fiera internazionale della fotografia. Sino a domenica, “ImageNation Paris” torna alla Galleria Joseph Turenne, nel quartiere Marais, a Parigi. Curata da Martin Vegas, la mostra riunisce artisti selezionati da tutto il mondo e indaga le diverse possibilità della fotografia, tra insolito quotidiano, istanti e suggestioni visive e emotive. Tra i progetti presentati c’è una parte del progetto del 2025 di Randi, intitolato “Violet Mary Hotel”.

«La fotografia, per me, non serve a documentare il reale, ma a scardinarlo», ci racconta. «Da oggi porto a “ImageNation Paris” una parte del “Violet Mary Hotel”: un’indagine sul perturbante e sulle zone d'ombra della psiche umana. Esporre durante i giorni di “Paris Photo”, nell’anno del bicentenario della fotografia, è per me un piccolo sogno che si avvera; l'occasione di mettere il mio sguardo a confronto con una storia immensa».

Il progetto è ambientato alla fine degli anni Sessanta. Durante una tournée negli Stati Uniti, il corpo di ballo d'avanspettacolo Crystal Sparkly alloggia nel Violet Mary Hotel. Ad ogni ballerina viene assegnata una stanza diversa. Paillettes, piume, perle, guanti di raso e abiti di scena dai colori accesi si mescolano agli arredi antichi e singolari dell'albergo. Il risultato è scenico, sensazionale, esoterico. La successione delle stanze pittoresche crea inoltre un'atmosfera straniante, e lascia aperta la domanda su ciò che sta per accadere.

Randi si è avvicinata alla fotografia nel 1999, e ha sviluppato nel tempo un linguaggio personale, onirico e surreale. Nella sua ricerca emergono identità, infanzia e adolescenza, inconscio, doppio e perturbante. Il dietro le quinte, nel suo lavoro, sta nelle immagini emerse durante il sonno o esperienze vissute, rielaborate poi attraverso la fotografia, intesa come uno specchio che riflette e trasforma ciò che scegliamo di mostrare. Randi, artista apprezzata in tutto il mondo, ha esposto in numerose mostre personali e collettive e ha collaborato con musei e gallerie in Italia e all'estero.

Giovanna Pittalis