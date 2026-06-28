Con Francesca Figus un “Caffè Corretto” 

Il buongiorno di Radiolina è questa mattina in compagnia di Francesca Figus. Dalle 8.10, il “Caffè” è… corretto con l’informazione, l’attualità e un sorriso. Dal Pride che ha conquistato Cagliari alle notizie del giorno, tanti gli ospiti. Come Paola De Cegli, la stylist più famosa d’Italia che ci racconta, oggi, il senso dell’eleganza nella moda. E poi ecco Andrea Cigni, il sovrintendente del Teatro Lirico, che ci svela il finale di Turandot di cui parla tutta Italia. Dalle 8.10.

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