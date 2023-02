Con Figus e Abate arriva “Unione Cult” 

Quinto appuntamento questo pomeriggio alle 14.30 su Radiolina con la trasmissione “Unione Cult” condotta come sempre da Francesca Figus e Francesco Abate (nella foto). Il programma è l’estensione radiofonica dell’inserto culturale e di spettacolo in allegato ogni sabato con L’Unione Sarda.Ospiti della puntata Gianna Fratta e Filippo Gianfriddo. Pianista e direttrice d’orchestra tra le più apprezzate d’Europa; primo timpanista del Teatro Lirico di Cagliari, già vincitore del concorso in Scala, lui.