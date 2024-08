Con Ficcadenti l’ultimo blitz nel 2011 

Domina il segno X nelle partite fra Lecce e Cagliari: le ultime 4 sono tutte finite in parità, nella scorsa stagione e nel 2020. Al Via del Mare gli ultimi due incroci hanno visto 1-1 lo scorso 6 gennaio (gol di Oristanio) e 2-2 il 25 novembre 2019 (rimonta subita nel finale).

La vittoria

Il Cagliari non passa a Lecce dal 2 ottobre 2011. Nella circostanza, alla sesta giornata ma la prima era stata rinviata per uno sciopero, il successo per 0-2 vale per i rossoblù un clamoroso terzo posto in classifica, a -1 dalla coppia di testa formata da Juventus e Udinese. Succede tutto nel primo tempo: al 10' traversone di Cossu da sinistra e Brivio, nel tentativo di anticipare Thiago Ribeiro, infila la propria porta. Il raddoppio della squadra di Ficcadenti arriva al 40', ancora con un cross dal lato sinistro (stavolta di Agostini) prolungato da Thiago Ribeiro per il tocco in spaccata di Biondini nell'area piccola.

Il bilancio

Sono 4 le partite consecutive a punti per il Cagliari a Lecce, serie iniziata con un 3-3 del 17 aprile 2011 (3 pareggi e 1 vittoria). I successi toccano quota 4, l'altro in Serie A 0-1 all'ultima giornata (1 maggio 1994, gol di Lulù Oliveira), le gare in parità 5 e le affermazioni giallorosse 10.

RIPRODUZIONE RISERVATA