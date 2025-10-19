con Fernandez e Bezzecchi l’Aprilia festeggia il record 

Phillip Island. La prima volta di Raul Fernandez in MotoGP ha coinciso con il successo n.300 dell'Aprilia nel Motomondiale. Un'accoppiata che, assieme all' uno-due di sabato nella Sprint, fa del fine settimana a Phillip Island un momento che entrerà per sempre nella storia della Casa di Noale, il il costruttore europeo più vincente. E cresce il rimpianto pensando alla stagione che la RS-GP25 avrebbe potuto disputare con Jorge Martin a tempo pieno. Assieme a Fernandez sono saliti sul podio uno splendido Fabio Di Giannantonio (anche ieri sua la miglior Ducati al traguardo) e Marco Bezzecchi, ottimo terzo nonostante il doppio long-lap penalty.

«È stata una gara super difficile, perché la penalità ha reso tutto più complicato», il commento di Bezzecchi, già primo nella Sprint. «La mia strategia ha funzionato alla perfezione, perché volevo partire alla grande e provare ad attaccare fin dall'inizio. Sono riuscito ad aumentare il distacco».

Dopo il doppio exploit in Giappone, é di nuovo notte fonda per Francesco Bagnaia, caduto nel finale. Ha così concluso un altro fine settimana da incubo e zero punti, dopo quello in Indonesia. Penultimo nella sprint, «mi ero ripromesso che non avrei chiuso nelle retrovie, non sarebbe stato un risultato accettabile». In difficoltà nella prima parte di gar, Pecco era risalito dalla 16ª alla 12ª posizione, ma a 4 giri dal termine è caduto. Nella classifica del mondiale piloti Bezzecchi gli ha strappato il terzo posto.

Ordine d’arrivo : 1) Raul Fernan- dez (Spa, Aprilia-Trackhouse) in 39'49"571, 2) Fabio Di Giannan- tonio (Ita, Ducati-VR46) a 1”418, 3) Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) a 2”410, 4) Alex Marquez (Spa, Ducati-Gresini) a 3”715, 5) Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 7”930, 6) Luca Marini (Ita, Honda) 7”970, 7) Alex Rins (Spa, Yamaha) a 10”671, 8) Brad Binder (Saf. Ktm) a 12”270, 9) Enea Bastianini (Ita, Ktm-Tech3) a 14”076, 10) Pol Espargaró (Spa, id.) a 16”861.

Classifica mondiale : 1) Marc Marquez (Spa, Ducati) 545 punti, 2) Alex Marquez (Spa) 379, 3) Marco Bezzecchi (Ita) 282, 4) Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 274, 5) Pedro Acosta (Spa) 233, 6) Fabio Di Giannantonio (Ita) 216, 7) Franco Morbidelli (Ita, Ducati-VR46) 208.

