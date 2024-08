Con Feola e Cocco il Monastir punta a stupire il torneo 

Monastir. Orfano di Mauro Ragatzu, capocannoniere del trionfale torneo di Promozione vinto pochi mesi fa, il Monastir del tecnico Marcello Angheleddu ha coperto il buco in attacco acquistando Sergio Nurchi e Stefano Sarritzu ma non si è fermato: il club, assoluto protagonista del mercato, ha messo a segno altri due colpi portando in rosa il centrocampista Andrea Feola e l’attaccante Andrea Cocco (ex del Cagliari), già scesi in campo la scorsa settimana in occasione dell’amichevole di Tertenia persa contro la Cos, e prosegue nella campagna di rafforzamento in vista dell’esordio stagionale il 15 settembre con il primo match di campionato potendo già fare affidamento su una formazione dall’elevato tasso tecnico per la categoria.

«Per me questo è un nuovo punto di partenza, voglio rilanciarmi nel calcio sardo» il primo commento di Feola, «ho già condiviso lo spogliatoio con alcuni dei miei nuovi compagni. Sarà un campionato tosto, con altre squadre attrezzate come noi». Nell’ultima stagione il centrocampista 32enne ha militato in Serie D con la Fidelis Andria ed è reduce da un breve passaggio all’Ischia. Il centrale vanta anche una prestigiosa esperienza in Serie B con il Trapani dal 2013 al 2015, due stagioni durante le quali ha collezionato 30 presenze. Negli anni successivi ha militato nelle file di Olbia, Arezzo e Casertana in C e di Casarano, Bari, Barletta e Fidelis Andria in D.

Ha un curriculum di prestigio anche l’attaccante Cocco, classe ‘86, che ha trascinato il Trapani verso la promozione in Serie C vincendo il titolo di capocannoniere del girone L di Serie D con 16 reti in 25 presenze. In carriera ha collezionato anche 8 presenze e un gol in Serie A tra il 2005 e il 2007 con il Cagliari. Tra i cadetti è stato grande protagonista nella stagione 2014-2015 col Vicenza, quando fu capocannoniere con 19 reti. Nelle ultime settimane il club biancoblù ha anche annunciato l’ingaggio come allenatore in seconda di Fabio Vignati, a sua volta ex del Cagliari.

L’esordio in una gara ufficiale del Monastir è in programma domenica primo settembre nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza in trasferta contro la Ferrini Cagliari.

