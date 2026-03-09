Con “Femmenella” Davide Piras torna da oggi nelle librerie 

Lo scrittore terralbese Davide Piras (classe 1981) approda oggi nelle librerie grazie al suo passaggio alla casa editrice Piemme (Gruppo Mondadori) con il romanzo “Femmenella” che l’autore presenterà in prima nazionale giovedì prossimo (12 marzo) a Cagliari nell’ambito dei festival Éntula e Rainbook. L’incontro si terrà alle 18 nel Polo bibliotecario Falzarego 35. Accanto a Piras ci sarà Ciro Auriemma

Emanuele Modesto Minnai, da tutti chiamato Manu, protagonista e voce narrante del nuovo romanzo di Piras ci porta dentro le sue emozioni di adolescente vissute in un periodo storico difficile e crudele che vede l’ascesa del fascismo e con essa un controllo serrato sulla vita di chiunque. E in una società permeata di pregiudizi in cui l’uso della violenza sta diventando la regola, la complicità di Manu e Andrea, figlio del compare di suo padre, non passa inosservata, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Piras ha già pubblicato “Petali di piombo” (0111 edizioni, 2012), “Terra bianca” (Perrone editore, 2016), “Gigi Riva - Rombo di Tuono” (Condaghes, 2020) e La chimica dei sentimenti per Catartica nel 2024.

L’incontro è realizzato da Lìberos e Baa ba’ con il sostegno del Comune di Cagliari e in collaborazione con l’associazione Arc Onlus e la libreria Ubik di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA