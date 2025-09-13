VaiOnline
Castello.
14 settembre 2025 alle 00:26

Con fede, arte e memoria la chiesa di San Lorenzo guarisce dalla pandemia 

La lenta rinascita dopo il trauma del Covid: oggi si celebra la Madonna del Buoncammino 

Per i cagliaritani era la Madonna de “is ascurtus” quando le donne salivano sul colle di Buoncammino pregando e raccogliendo le parole portate dal vento che diventavano previsioni sul futuro dei propri cari. Un’usanza, durata fino agli anni ’60 del secolo scorso, poi destinata a finire - come tante altre tradizioni popolari - in un ingiusto oblio. Su quel colle del “Buen Camino”, con vista sulla imponente struttura dell’ex carcere, sorge una delle chiese più antiche di Cagliari, oggi intitolata a San Lorenzo ma un tempo anche a San Pancrazio, per la vicinanza alla storica torre pisana, e alla Madonna del Buoncammino.

Questa sera la festa

Chiesa che oggi sancisce la sua definitiva rinascita ospitando la festa della Madonna del Buon Cammino con una Messa solenne, alle 19, cui seguirà un concerto di musica sinfonica. «Anche le chiese sono state vittime del Covid», dice monsignor Roberto Ghiani, attuale rettore della chiesa di San Lorenzo. «Chiusa dell’epoca della pandemia, lentamente è iniziata una faticosa ripresa con una serie di attività che intendono riavvicinare i cagliaritani a questo autentico gioiello di fede e di architettura cristiana». Rinascita che era iniziata già con don Mario Ledda grazie alle sue catechesi quaresimali (una sorta di reinterpretazione de “is ascurtus” alla luce dell’ascolto della Parola di Dio), la promozione di importanti eventi e la pubblicazione di un pregevole volumetto sulla chiesa e le sue opere d’arte.

«L’obiettivo», dice ancora monsignor Ghiani «è quello di restituire dignità a questa chiesa che, per la sua posizione, può essere punto di riferimento, ad esempio, del mondo universitario candidandosi ad esserne “cappella”». Incoraggiante anche la risposta in occasione di “Monumenti Aperti”, con oltre 700 presenze o della recente festa di San Lorenzo, lo scorso 10 agosto. «Per il futuro prossimo prevedo di celebrare almeno una domenica al mese: la vicinanza con chiesa e convento dei Cappuccini e della stessa Cattedrale suggerisce di non moltiplicare le celebrazioni».

La storia

Chiesa medievale che, secondo la Guida del canonico Spano, risale al 1263 - ma potrebbe risalire anche ai primi decenni del XII secolo - dell’antico edificio, oggi inglobato in una costruzione del ’700, restano un atrio, in sostituzione della facciata, demolita, e le due navate che poggiano su tozze colonne. «Un tesoro», afferma monsignor Ghiani «che non possiamo permetterci di perdere una seconda volta».

