con fatica, ma la Ferrini si riaccende 

Ferrini 1

Sant’Elena 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Boi, Mudu; Alexandre (23’ st Aresu), Usai, Scioni; Serrau (49’ st Mele); Podda (49’ st Porru), Figos (52’ st Rostand). In panchina Murtas, Anedda, G. Carta, M. Carta, Murgia. Allenatore S. Pinna.

Sant’Elena (4-2-3-1) : Fortuna; Delogu (1’ st D. Anedda, 39’ st Atzei), L. Pinna, Angiargia, Ibba; Niang (1’ st Piroddi), Pilleri; Pilloni (24’ st F. Anedda), Fadda, Minerba; Floris (11’ st Moro). In panchina Celli, Mura, Onnis, Saba. Allenatore Rinino.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Rete : pt 34’ Scioni.

Note : ammoniti Bonu, S. Pinna, Usai, Aresu. Recupero 0’ pt-10’ st.

Un eurogol di Scioni dà i tre punti a una Ferrini molto cinica. Il Sant’Elena ci prova per tutta la ripresa ma trova un’altra sconfitta - la terza di fila per 1-0 - che pesa nella lotta salvezza.

Il gol

Primo tempo condizionato da pioggia e vento, poche occasioni in avvio. Per vederne una di rilievo serve aspettare mezz’ora: su gran cross di Mudu gira di testa Podda di un soffio a lato alla sinistra di Fortuna. La Ferrini fa valere la superiorità al 34’ con una prodezza: Figos da destra crossa al limite, Scioni si coordina alla perfezione e fa partire un destro al volo radente imparabile. Ancora i padroni di casa al 42’, Podda tira dai 25 metri e Fortuna si distende evitando il raddoppio.

Tentativi vani

Rinino prova a cambiare la situazione all’intervallo inserendo Daniel Anedda e Piroddi. Proprio quest’ultimo è il gran protagonista della ripresa. Già al 3’ su punizione da destra tocca alto. Ancora Piroddi al 16’ ne salta due ma il tiro finisce sull’esterno della rete. L’altro subentrato, Daniel Anedda poi uscito per un infortunio al ginocchio, ci prova da lontano senza trovare lo specchio. Di nuovo Piroddi al 26’ parte da metà campo, arriva ai 25 metri e calcia con Manis che blocca.

La Ferrini si rivede al 36’: da corner gira Cogoni e Fortuna fa un miracolo. Finale tutto del Sant’Elena, che è anche sfortunato: al 42’ gran traversa dal limite di Piroddi, al 45’ l’ex Atzei liberato a sinistra tira sul primo palo e Manis para, dall’angolo proprio Atzei rimette in mezzo per Luigi Pinna che supera il portiere ma Figos di testa salva sulla linea. Un intervento che vale un gol. Nel lunghissimo recupero (10’) altra chance per Piroddi: la conclusione finisce alta.

