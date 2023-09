Con Euterpe a Cagliari: convegno e concerto 

Chi volesse incontrare la musa Euterpe a Cagliari, nei luoghi della memoria della ritrovata, ha per ora due occasioni. Questo pomeriggio, alle 18, all’Ex Regio Museo di piazza Indipendenza, lo storico dell’arte Marco Antonio Scanu terrà una conferenza dal titolo “Pittura e musica a Cagliari – XV e XVI secolo”. Scanu, bosano di nascita è iscritto al programma di dottorato in Territorio, Patrimonio e Cultura presso l’Università di Lleida (Catalogna) e si occupa di ricerca nell’ambito della storia dell’arte iberica e della storia culturale della Sardegna.

Seconda opportunità per conoscere la musa protettrice della musica e della poesia lirica, è il concerto “Dialogo di chitarre” in programma domani e sabato alle 17.30 al Museo archeologico nazionale in piazza Arsenale.

Domani si esibirà Enrico Sesselego, chitarrista e sound engineer, diplomato con Honors al Musicians Institute di Los Angeles, in chitarra (GIT) e Audio Engineering (RIT). Sesselego lavora da molti anni nell’area di Los Angeles con alcuni dei migliori chitarristi di fama mondiale come Steve Vai e Paul Gilbert.

La scena di sabato, invece, è per il chitarrista e compositore cagliaritano Raffaele Matta. Lo scorso anno Matta ha pubblicato la sua ultima creazione intitolata “Inesorabile Graphic Score”, singolare progetto basato su disegni, forme e segni grafici eseguiti dallo stesso artista.

Il progetto “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata – Euterpe nel museo archeologico nazionale di Cagliari” è curato da Maria Antonietta Mongiu, componente del CdA dello stesso museo, dal direttore Francesco Musolino, e da Franco Masala, presidente dell’associazione Amici del Museo archeologico. (g. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA