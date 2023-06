Con Elvira Mujčić a Stintino e Codrongianos 

La scrittrice bosniaca naturalizzata italiana Elvira Mujčić è arrivata in Sardegna per Éntula e InCoros con il suo nuovo romanzo edito da Crocetti, “La buona condotta”. Ieri il primo incontro a Il Ghetto di Cagliari in chiusura la rassegna “Mercoledì letterario al Ghetto – Libro & Aperitivo” e oggi si fa il bis a Stintino.

L’autrice presenterà il romanzo, in conversazione con Veronica Monti, nella piazzetta delle Vele di pietra nel Porto Vecchio alle 19. L’evento è organizzato con il Comune di Stintino e in collaborazione con la libreria Koinè Ubik di Sassari.

Domani l’ultimo incontro con l’autrice si terrà nella biblioteca comunale di Codrongianos subito dopo l’inaugurazione dello scaffale multilingue – prevista per le 18.30 –, iniziativa nata per favorire l’integrazione e la partecipazione culturale degli stranieri presenti nel territorio di Codrongianos e del Coros. La scrittrice dialogherà con Lorena Piras. L’evento è realizzato in collaborazione con la biblioteca comunale di Codrongianos, la libreria Koinè Ubik Sassari, il sistema bibliotecario Coros Figulinas e la cooperativa Comes.

“La buona condotta”, ambientata nel 2012, trae spunto da un fatto realmente accaduto per raccontare le passate tensioni tra Kosovo e Serbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA