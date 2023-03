Con eleganza, firmato The Nightfly  

Definire il jazz è compito pressoché impossibile. Ciò su cui non ci sono dubbi, però, è il fatto che ciò che evoca conduce a mete sempre nuove. Mete verso cui Nick The Nightfly, ieri al Teatro Doglio di Cagliari, guarda con quell’entusiasmo di chi sa che la musica non smette mai di sorprendere. Un’ora e mezzo all’insegna della raffinatezza che ha coinvolto 400 persone, in una serata dove sono stati celebrati i primi vent'anni di vita del suo storico locale “Blue Note” di Milano, la riedizione dell’album “Live at the Blue Note Milano” e, soprattutto, uno dei più grandi compositori della storia ovvero quel Burt Bacharach venuto a mancare poco più di un mese fa, che per la storica voce di Radio Montecarlo ha rappresentato un punto di riferimento essenziale. I quattro musicisti salgono sul palco alle 20.10, Nick fa il suo ingresso cinque minuti dopo con il consueto abito e borsalino nero, accompagnato dalle due cantanti, la figlia Maggie Charlton e Simona Bencini.

Omaggio a Bacharach

«Siete meravigliosi, sono felicissimo di essere qui», esordisce mentre sorseggia un calice di vermentino. «L’obiettivo è quello di portare buona musica e fare sì che le persone si incuriosiscano». Un obiettivo ambizioso che per il jazzista rappresenta uno stimolo per vivere lo spettacolo da assoluto protagonista: guarda il pubblico dritto negli occhi, lo invita a cantare con lui, la sua voce profonda intona magistralmente “Arthur’s Theme” celebre brano che nel 1982 vinse il Premio Oscar e il Golden Globe come miglior canzone tratta dal film “Arturo” con Dudley Moore e Liza Minnelli. Pathos e atmosfere oniriche, grazie a un sapiente gioco di luci, rendono l’interpretazione struggente nel momento in cui scandisce con fermezza «If you get caught between the moon and New York City», sottolineando con precisione il nome di una città che chiunque, almeno una volta, spera di visitare. Immancabile il primo grande successo del maestro Bacharach ovvero “Magic Moments” cantato da Perry Como, così come brani scritti dallo stesso Nick quali “Still in love” caratterizzato da una batteria energica e ritmata che conquista il pubblico. La presenza delle due voci femminili dà una marcia in più a uno show che dell'eleganza fa caposaldo e ciò emerge in particolare quando Simona Bencini performa con intensità “The Look of Love” di Dusty Springfield colonna sonora di “James Bond 007 - Casino Royale”. «La musica è una forma d’amore unica», conclude con un pizzico di malinconia Nick. «Non bisogna scordarsi di questo: dobbiamo preservarla e diffonderla ovunque e in qualsiasi momento».

