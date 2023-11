Con eleganza contro il tumore 

La passerella allestita per l’occasione, con i riflettori puntati al centro e due uscite in scaletta. Che diventano tutt’uno, e portano in scena l’essenza della vita. Quella che riesce ad andare oltre il cancro e forse è in grado di dare un senso persino alla morte. Così chi non c’è più è comunque lì, con i parenti che sfilano davanti agli occhi attenti di un parterre di rappresentanti istituzionali. Oggi non sono politici, ma uomini e donne che applaudono alla forza delle trenta pazienti oncologiche diventate modelle per un giorno.

Oltre la diagnosi

C’è sicuramente molto di più oltre la diagnosi di un tumore. Oltre i corpi mutilati, i capi calvi e gli appuntamenti con le chemio che sembrano non finire mai. Ci sono donne, comunque e forse anche più delle altre. Quelle che ieri, in occasione della seconda edizione di “Vestiamoci di vita”, hanno portato al piano terra dell’Ospedale civile le loro storie. Concentrati di forza, coraggio e determinazione, con indosso gli abiti disegnati da Viola Palmieri e il passo deciso di chi ha imparato a non fermarsi mai. Neanche davanti a una malattia oncologica. Allora sfilano, mostrano la loro femminilità con orgoglio, e anche Chiara Corridori, che le passerelle le calca per mestiere e veste le case di moda più prestigiose, applaude e si commuove. Si commuove anche Maria Cristina Deidda, oncologa e palliativista del San Giovanni di Dio che ha dato cuore e corpo all’iniziativa, e quelle donne le conosce bene, come le paure e le lacrime che con le cure giuste riescono a prendere una forma diversa. «Non dobbiamo dare più giorni alla vita ma più vita ai giorni. È questo il senso delle cure palliative, che attraverso l’arte terapia e tecniche di distrazione aiutano le pazienti oncologiche a riscoprirsi donne, di nuovo innamorate del loro corpo, anche se cambiato». Nessun pietismo, allora, ma le tinte accese dei vestiti cuciti su misura e quegli sguardi che sembrano gridarlo forte a tutti i presenti che la vita va avanti.

I traguardi

L’ospedale più antico di Cagliari sembra il teatro perfetto anche per raccontare i progressi in campo medico. La data scelta non è casuale: l’11 novembre è la Giornata nazionale delle cure palliative. «Hanno ormai raggiunto una dimensione riconosciuta a tutte le istituzioni e assunto una grande rilevanza», spiega Gabriele Finco, direttore dell’Anestesia e delle cure palliative del San Giovanni di Dio. «In Italia entro quattro anni ci saranno quattordici milioni di pazienti affetti da tumori, bisogna sensibilizzare la città e investire anche sulla qualità della vita». Il microfono passa a Chiara Seatzu, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria: «Oggi è una festa, un inno alla bellezza della vita. Le protagoniste sono le nostre modelle oggi e per tutti i giorni della vita, perché questo donne dovremmo prenderle come esempio sempre».

Emozione

In prima fila il sindaco Paolo Truzzu, visibilmente commosso: «Al di là di ciò che possiamo fare come istituzioni, sono convinto che le città le cambino i cittadini. Quindi grazie, questi momenti ci rendono ancora più consapevoli». Tra i presenti anche il vicesindaco Giorgio Angius, l’assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini, il presidente del Consiglio Edoardo Tocco e la consigliera regionale Alessandra Zedda. Ma niente politica, oggi ci sono solo queste donne guerriere, per il secondo anno diventate modelle. Col pensiero che va a Serena Gherardini e a Marzia, che non hanno sfilato ieri e non potranno farlo mai più.

