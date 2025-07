«Con Duse che si immerse in Sardegna» 

La Sardegna Sonia Bergamasco la conosce anche attraverso i festival di cui è stata protagonista, ma la sua presenza al Festival del cinema di Tavolara è una prima assoluta. E lo è da regina indiscussa. In Gallura accompagna due film: “Duse the greatest”, che verrà proiettato stasera (ore 21) a Porto San Paolo, e “Il nibbio”, in programma sabato sull’isola di Tavolara.

Con la particolarità che se del secondo è interprete nei panni di Giuliana Sgrena accanto a Claudio Santamaria, nel ruolo dell’alto dirigente del Sismi Nicola Calipari, che nel 2005 perse la vita per salvare la giornalista de Il Manifesto, del primo, incentrato sulla figura della grande Eleonora Duse a 100 anni dalla morte e candidato agli ultimi David di Donatello come Miglior documentario, è regista.

«Dovevo raccontare questa storia, che è anche parte della mia storia», spiega l’attrice milanese, diretta al cinema da Bernardo Bertolucci, Marco Tullio Giordana, Riccardo Milani e Roberta Torre, in tv da Carmelo Bene e Liliana Cavani e a teatro da Giorgio Strehler.

«L’ho scritta insieme a Mariapaola Pierini, e la produttrice stessa mi ha chiesto di essere la regista».

Come si trova dietro l’obiettivo?

«Bene, tanto che voglio continuare. Nel caso specifico, la storia di “Duse the greatest” non potevo non raccontarla io: solo attraverso la visione personale dell’attrice, uno sguardo che è il mio, potevo arrivare con più precisione alla figura universale, misteriosa, appassionante e carismatica che è la sua. È un atto d’amore: non c’è celebrazione, non c’è biopic. È un dialogo segreto attraverso lo sguardo esperienziale e le parole di testimoni di ieri e di oggi, attrici, attori, registi, studiosi, ricercatori e giornalisti. Un ritratto plurale dell’artista».

Quando l’hanno invitata a Tavolara, cos’ha pensato?

«Che Duse si immerge nella terra di Sardegna: anche se le riprese sono state fatte in Piemonte, “Cenere”, che è l’unico film che abbiamo di lei, e che lei ha fatto, è tratto dall’omonimo romanzo di Grazia Deledda, ed è preziosissimo. Il mio è un viaggio alla ricerca dell’artista che ha lasciato pochissime tracce, per noi contemporanei, vive e vitali se non per il film, un film muto. Non abbiamo la voce della Duse, non abbiamo la sua voce in nessuna registrazione. Abbiamo però molte lettere, foto e testimonianze, e il documentario vive di questa investigazione sulle tracce di lei. Quello che ha lasciato nella memoria è tuttavia così potente da essere arrivato fino a noi, e attraverso lei indago il mestiere dell’attore e dell’attrice, che ha una parte scientifica e una parte segreta, difficile da consegnare all’altro».

Professionalmente, c’è qualcosa che non rifarebbe?

«Credo di aver sempre scelto liberamente. Poi, le cose possono venire più o meno bene, uno spettacolo che scegli può non avere il risultato sperato, ma fa parte del rischio. Quindi no: il mio è un lavoro complesso, ma non lo cambierei con nessun altro».

Come sta il cinema oggi?

«È un momento difficile per il cinema italiano, di profonda crisi di dialogo rispetto alle istituzioni: bisognerebbe ritrovare un intreccio comune di intenti per capire. La politica, di qualunque colore essa sia, deve starne il più possibile fuori, e consentire, con sapienza e intelligenza, a tecnici e professionisti di fare il loro lavoro».

