Con “Don Pasquale” tutti all’Opera  questa sera al TsE 

Un amore contrastato per l’opera buffa in tre atti con musiche di Gaetano Donizetti, anche autore del libretto insieme con Giovanni Ruffini: “Don Pasquale” oggi alle 19.30 verrà proposto al TsE di Is Mirrionis, in via Quintino Sella a Cagliari.

Sotto i riflettori il baritono Roberto Dettori nel ruolo del protagonista accanto a Manuel Cossu (baritono) nei panni del dottor Malatesta, con il soprano Chiara Loi nella parte di Norina e il tenore Carlo Cocco in quella di Ernesto, sulle note dell’Orchestra da Camera “Johann Nepomuk Wendt” diretta da Raimondo Mameli per la rassegna “Vieni all'Opera al Teatro TsE”.

Un tema malizioso per l’opera che gioca con le illusioni di un vecchio, affascinato dalla bellezza e dalla gioventù, a fronte del tenero sentimento sbocciato tra due giovani. Don Pasquale desidera che il nipote sposi una ricca gentildonna, ma Ernesto innamorato della bella Norina rifiuta, così il vecchio si risolve a prender moglie diseredando il giovane. Viene celebrato il finto matrimonio tra Don Pasquale e Sofronia, casta fanciulla che altra non è se non la stessa Norina travestita, la quale si ingegna in ogni modo di strapazzare l’anziano marito, portandolo sull’orlo della pazzia, tanto che questi si vedrà costretto a benedire le nozze tra nipote Ernesto e Norina.

