Con Dome La Muerte a Olbia e Quartucciu 

Il tour di un’icona del rock italiano passa anche per l’Isola: stasera al Devil Kiss di Olbia e domani al Cueva Rock di Quartucciu arriva Domenico Petrosino con la sua band Dome La Muerte E.X.P..

Accanto a Petrosino sul placo Emiliano Giuliani (batteria), Luca Valdambrini (organo e theremin) e Alessandro Quaglierini (basso). Proponendo materiale del tutto strumentale, il quartetto vanta all’attivo i dischi “Lazy Sunny Day” (2016) e “El Santo” (2023), entrambi usciti per l’etichetta Go Down Records. Ad aprire la trasferta cagliaritana, lo psychobilly dei South Sardinian Scum.

Definito “il Keith Richards del punk italiano” da Rolling Stone, Petrosino entra giovanissimo negli sconosciuti Upper Jaw Mask. La fortuna gira quando cambiano nome in Cheetah Chrome Motherfuckers, proiettandosi sulla scena hardcore italiana – nel pieno della prima ondata – e arrivando a essere prodotti da Jello Biafra. In quel periodo Petrosino si avvicina ai Not Moving nel 1984 e adotta lo pseudonimo Dome La Muerte. Negli anni Novanta porta lo stoner nel Belpaese con gli Hush, con i quali apre le date italiane di Nick Cave e Iggy Pop. I Novanta testimoniano anche l’interesse di Petrosino per la causa nativo-americana, collaborando con gli artisti Lance Henson e John Trudell, membri rispettivamente dei popoli Cheyenne e Sioux. E parte di questa suggestione non può che aver contribuito all’immaginario dei Dome La Muerte E.X.P., calderone in cui finiscono dentro anche psichedelia e Beat Generation, oltre al già citato western. (e. m. c.)

